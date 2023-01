Diskriminacija v lokalu: natakarica trem Romom zavrnila postrežbo

Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer diskriminacije. V lokalu v Černelavcih je namreč natakarica odklonila postrežbo trem gostom zgolj zaradi njihovega romskega porekla. Kot je izhajalo iz prijave, naj bi natakarica trojici odkrito povedala, da jim pijače ne bo postregla, ker so Romi, saj da se je dan pred njihovim obiskom skupina Romov v lokalu sprla in zapletla v pretep. Če bi postregla njim, bi mogla postreči tudi ostalim Romom, naj bi še dodala natakarica.

V postopku ugotavljanja diskriminacije je Zagovornik potrdil navedbe iz prejete prijave. Pooblaščeni odvetnik lokala pa je pojasnil le, da je natakarica gostom strežbo odklonila zato, ker da je bila prepričana, da je med trojico tudi oseba, povezana s fizičnim napadom nanjo in pretepom v dneh pred njihovim obiskom lokala.

Vendar pa je poizvedba pri lokalni policijski upravi opravil pokazala, da nihče od treh nepostreženih gostov v času omenjenega pretepa ni bil v lokalu. "Kaznovanje oseb zaradi kršitev javnega reda in miru ali nasilja tudi sicer ni v domeni lokala in natakarjev, temveč Policije," je dodal Zagovornik.

Tako je ugotovil, da je lokal z zavrnitvijo postrežbe trojici gostov samo zato, ker so Romi, kršil prepoved diskriminacije na področju ponujanja blaga in storitev javnosti, in sicer na podlagi osebne okoliščine narodnosti ali etničnega porekla.