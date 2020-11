Sindikat v javnem pismu pozval k odpravi nedopustne diskriminacije delavcev v gospodarstvu

Sindikat razlaga, da se je Vlada RS ob razglasitvi epidemije, v okviru PKP1 odločila, da delavcem v gospodarstvu, ki med epidemijo delajo, vsak mesec pripada 200 evrov neobdavčenega dodatka. Tako so delavci prejeli nekaj več kot 500 evrov za obdobje treh mesecev - marec, april in maj. Ob razglasitvi drugega vala epidemije pa so ti delavci bili spregledani. Zaradi povečanega števila okužb so tudi v tem obdobju prav tako izpostavljeni okužbam, so kritični sindikalisti in "pa vendar, nedopustno diskriminirani v primerjavi z delavci v javnem sektorju, ki jim na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 %!u(MISSING)rne postavke osnovne plače, nekatere skupine znotraj javnega sektorja pa so upravičene še do dodatnih 30 %!d(MISSING)odatka".

V tej točki so Vlado pozvali naj obrazloži razliko med javnim uslužbencem in delavcem v gospodarstvu, saj oba izpolnjujeta pogoje za dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije. Ta javnemu uslužbencu pripada po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki se glasi, da "javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec dejansko dela v nevarnih pogojih". Slednja merila pa za delavce v gospodarstvu ne veljajo. Sindikat ob tem še podarja:"Razlike v izpostavljenosti in vrednosti življenj enih in drugih ni. Kakšen argument je v prid dejstvu, da javni uslužbenec prejme 65 %!d(MISSING)odatka, delavec v gospodarstvu pa nič."