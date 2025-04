Disneyjeva Sneguljčica na premieri sinhronizirane različice navdušila otroke, odrasle in znane obraze

OGLAS

Prvi pomladni dan je letos zaznamovan z vtisi sinočnje premiere težko pričakovane Disneyjeve Sneguljčice, ki je predpremierno zavzela velika platna kinematografov po Sloveniji. Na rdeči preprogi v ljubljanskem Cineplexxu, na premieri pod medijskim pokroviteljstvom Radia Ekspres, se je zbrala odlična sinhronizacijska ekipa Studia Ritem, ki je to brezčasno zgodbo približala tudi najmlajšim generacijam, poleg njih pa tudi mnoge mlajše in starejše oboževalke Sneguljčice in številni znani obrazi, med drugimi tudi Nina Osenar s sinom, Teja Jugovic s svojo Sio, Tadeja L. Hoyos, Gaja Hribernik, Alja Glavina, Alenka Husič, Tjaša Hudolin, Katarina Zuccato, Tamara Fortuna in mnogi drugi.

Od odlične sinhronizacijske ekipe so bili prisotni Saša Lešnjek (Sneguljčica), ki je v dvorani tudi čudovito zapela, Tomaž Krt (Jonatan), Lan Zupančič (Tepko), Srđen Milovanović (Pikec) in Sergej Milovanović, Marjan Bunič (Glavko) in Neža Bunič (mlada Sneguljčica), Klemen Bunderla (lovec), Rok Kunaver (Quigg) in Tanja Pečenko (Dobra kraljica). Otroci so se zabavali s pobarvankami in poslikavami obraza, katere je izvedla ekipa Rubi & Rudi, za slastna čokoladna pravljična jabolka pa je poskrbela Slaščičarna Joni iz Kosez. V dvorani je publiko nagovoril voditelj Radia Ekspres, Klemen Bučan, sinhronizacijska ekpia pa je pozdravila vse obiskovalce in zaupala nekaj prigod iz snemanja te brezčasne zgodbe. Nova izvedba Sneguljčice, priredba legendarnega animiranega filma iz leta 1937 je navdušila prav vse v dvorani, saj je prinesla tako čarobnost, zabavo, nostalgijo in predvsem ljubezen do klasičnih Disneyjevih zgodb o pogumu, prijaznosti in iskanju lastnega glasu.

Zgodba, ki navdihuje generacije V pravljičnem kraljestvu, kjer svetloba in lepota prepletata življenje, mlada princesa Sneguljčica odrašča ob ljubečem kralju in kraljici. Po materini prezgodnji smrti njen oče ponovno oženi čudovito, a hladnokrvno žensko – Zlobno kraljico. Kralj kmalu izgine v nepojasnjenih okoliščinah, nova vladarica pa prevzame oblast in svoje kraljestvo spremeni v kraj ustrahovanja in teme. Ko čarobno ogledalo razkrije, da je Sneguljčica najlepša v deželi, se kraljičina nevoščljivost spremeni v smrtonosno grožnjo. Mlada princesa je prisiljena pobegniti, zatočišče pa najde v očarljivi gozdni koči, kjer sreča skupino nenavadnih prebivalcev – sedem palčkov. Ti prijazni, a vsak po svoje edinstveni možički jo sprejmejo medse, skupaj pa tvorijo nepozabno druščino, ki Sneguljčici pomaga na poti k odkrivanju lastne moči. Medtem Sneguljčica spozna Jonatana, karizmatičnega mladeniča, ki se bori proti zatiranju in krivici. S skupnimi močmi, pogumom in prijateljstvom se zoperstavijo temnim silam in dokažejo, da resnična lepota izvira iz srca.

