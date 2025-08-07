Svetli način
Slovenija

Dispečerji 112 zagrozili z zaostritvijo stavke: 'Ne ubijajte konja, ki vleče'

Ljubljana, 07. 08. 2025 12.43 | Posodobljeno pred 39 minutami

"Če so vam dispečerji dovolj dobri za politične videe, potem naj bodo tudi dovolj vredni spoštovanja v plačnem in sistemskem vrednotenju," so dispečerji 112 zapisali v pismu, ki so ga naslovili na predsednika vlade Roberta Goloba. Pozvali so ga k takojšnji vzpostavitvi dialoga o njihovih stavkovnih zahtevah, najkasneje do začetka septembra. V nasprotnem bodo zaostrili sindikalne aktivnosti, tudi z večjo izpostavljenostjo problema v tujini.

Povod za odprto pismo in poziv k takojšnji vzpostavitvi dialoga o stavkovnih zahtevah dispečerjev v centrih za obveščanje, ki so ga danes naslovili na premierja, je nedavna objava vladnega promocijskega videoposnetka, v katerem se vlada predstavlja skozi zgodbo uspešnosti sistema 112 in se ob tem sklicuje na izkušnje iz preteklih naravnih nesreč. "Vlada si je zgodbo o uspehu prisvojila, ob tem pa že več kot leto dni prezira tiste, ki jo vsakodnevno omogočajo," so opozorili v odprtem pismu.

Spomnili so, da v sindikatu ministrstva za obrambo in v stavkovnem odboru dispečerjev 112 že 535 dni vodijo stavko dispečerjev na enotni evropski številki 112 za klic v sili zaradi nevzdržnih razmer in sistemskega razvrednotenja njihovega dela. Kljub temu, da so ves čas dosledno spoštovali zakonodajo in stavko izvajali v okrnjenem obsegu, vlada do danes ni vsebinsko odgovorila na ključne stavkovne zahteve, so opozorili.

Dispečerji 112 so zagrozili z zaostritvijo sindikalnih aktivnosti.
"V varnostno-reševalnem sistemu številki 112 in 113 tvorita temelj zaščite državljanov. Ko pride do nesreče, je glas dispečerja 112 prvi, ki aktivira vse nadaljnje službe, od nujne medicinske pomoči, gasilcev, do civilne zaščite. Zato je plačna razvrednotenost dispečerjev 112 ne samo krivična, ampak tudi nevarna," so izpostavili.

Po njihovem mnenju vlada prezira, ignorira in zaničuje osnovne gradnike zaščitno-reševalnega sistema. "Če so vam dispečerji dovolj dobri za politične videe, potem naj bodo tudi dovolj vredni spoštovanja v plačnem in sistemskem vrednotenju," so zapisali v pismu.

Opozarjajo tudi, da je bila junija letos na ravni članic Nata sprejeta zaveza, da se do 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda letno nameni za civilno pripravljenost in odpornost. Ta odločitev po njihovem mnenju pomeni strateško priložnost za Slovenijo, da ustrezno okrepi svojo kritično infrastrukturo, med drugim tudi centre za obveščanje 112.

"Zato je nerazumno, da v času, ko se na mednarodni ravni utrjuje pomen civilne zaščite, doma zanemarjamo njen prvi operativni člen, dispečerje 112," izpostavljajo.

Premierja ponovno pozivajo, da nemudoma vzpostavi vse potrebne mehanizme za resen, vsebinski in neposreden dialog o stavkovnih zahtevah dispečerjev 112, najkasneje do začetka septembra. V nasprotnem bodo skladno z zakonskimi omejitvami z začetkom septembra dodatno zaostrovali stavkovne aktivnosti, tudi z večjo javno in politično izpostavljenostjo problematike, vključno z obveščanjem širše javnosti in mednarodnih strokovnih organizacij, so izpostavili.

"Ne ubijajte konja, ki vleče, poskrbite, da ne bo zgrmel pod vašim bremenom," so še izpostavili.

