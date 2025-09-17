Gradnja drugega tira: dodatnih 400 milijonov za vzporedni tir

Potem ko smo za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, kjer se dela bližajo koncu, iz davkoplačevalskega denarja dali že približno milijardo evrov, to še zdaleč ne bo dovolj. Medtem je v pripravi projekt izgradnje še enega, vzporednega tira, tako da bo proga dvotirna. Dela naj bi se začela leta 2027, proga pa naj bi bila končana tri leta kasneje. Vse skupaj bo stalo še dodatnih 400 milijonov evrov.