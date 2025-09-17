Svetli način
Slovenija

Gradnja drugega tira: dodatnih 400 milijonov za vzporedni tir

Koper, 17. 09. 2025 20.39 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Jaka Vran
Potem ko smo za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, kjer se dela bližajo koncu, iz davkoplačevalskega denarja dali že približno milijardo evrov, to še zdaleč ne bo dovolj. Medtem je v pripravi projekt izgradnje še enega, vzporednega tira, tako da bo proga dvotirna. Dela naj bi se začela leta 2027, proga pa naj bi bila končana tri leta kasneje. Vse skupaj bo stalo še dodatnih 400 milijonov evrov.

drugi tir divača koper
colski
19. 09. 2025 08.23
Jaz bi rad samo čestital vsem, ki volijo vedno znova "nove obraze".
ODGOVORI
0 0
Mr.
18. 09. 2025 14.21
+2
Toliko kot bodo ti nakradli v štirih letih ni uspelo nakrasti vsem vladam skupaj do sedaj....🤮🤮🤮🤮
ODGOVORI
2 0
Mr.
18. 09. 2025 14.32
+1
Očitno vedo, da naslednjega mandata ne bo.... 👍
ODGOVORI
1 0
bronco60
18. 09. 2025 12.53
+1
Ma, ni problem g.Petrić, mi imamo denarja dovolj, je treba grabit.
ODGOVORI
1 0
Smuuki
18. 09. 2025 12.45
+2
Ko alenka odide to bo novih okostnjakov. Storili bodo vse da se obdržijo na oblasti iz strahu pred resnico
ODGOVORI
2 0
Majzelj
18. 09. 2025 10.51
+4
Alenka rabi več časa in denarja.
ODGOVORI
4 0
marker1
18. 09. 2025 10.19
+5
Primite se za denarnice, Alenka gradi!
ODGOVORI
5 0
zmerni pesimist
18. 09. 2025 09.15
+5
Akenka je zakon mi smo jo pa na volitvah nagnali bravo svoboda
ODGOVORI
5 0
proofreader
17. 09. 2025 21.59
+3
Gradbenikom se izplača priti na Robijevo in Tincino poroko.
ODGOVORI
6 3
zibertmi
18. 09. 2025 09.07
-3
a ti si še samski,kaj ima poroka s tem.gradna drugega tira sega v leto 2019.tovor se preusmerja v trst in rijeko.do kopra rabi potniški vlak pol dneva,imamo infrastrukturo,ki jo upravlja sds še 34 let iz časa marije terezije.gradbinci pa ,kot je pokazalo obvodno finaniciranje strank od kolektorja naprej pod taktirko in zaslužki desnih strank
ODGOVORI
2 5
marker1
18. 09. 2025 10.24
+5
Zakaj lažeš, da jo upravlja SDS? Saj je Golob zamenjal vse kar je dišalo po SDS! Prepričan sem, da je to samo izgovor za vašo lastno nesposobnost upravljanja države.
ODGOVORI
5 0
jogo
18. 09. 2025 11.57
+2
zibertmi. A ti ga pa že dopoldne cukaš?
ODGOVORI
2 0
Komentator aligator
17. 09. 2025 21.18
+0
Ta tir bo za enotirne vlake😄
ODGOVORI
1 1
Buci in Bobo
17. 09. 2025 21.03
+1
Dejmo rečt tretji tir.
ODGOVORI
1 0
Nightingale
17. 09. 2025 20.58
+2
Ja, 400 mio brez aneksov...
ODGOVORI
2 0
odpisani zasedli vlado
17. 09. 2025 20.57
+5
Hahahaha se je že na začetku vedelo kjer ima prste zraven šivilja bratošek vedno milijarde naraščajo in poniknejo neznano kam.Bitno je samo,da se pleše,pleše oj golub kolo.Hahahaha
ODGOVORI
6 1
zaza_rege
17. 09. 2025 21.15
+4
Ta ženska noro...kaj nam dela
ODGOVORI
4 0
NeXadileC
17. 09. 2025 20.55
+6
Uradna otvoritev Koralmbahn nove dvotirne proge Klagenfurt - Graz 14.12.2025. Vožnja na relaciji, po voznem redu, ki je že na voljo, 45 minut. Na progi je tudi novi dvotirni predor dolg 32km. Vožnja skozi predor bo trajala pičlih 8 minut. V predoru je tudi postaja za zasilne primere.
ODGOVORI
6 0
Darko32
18. 09. 2025 08.35
+2
No pa so naredili obvoz za vse tudi za tovorni promet slozi Slvoenijo. Tako, da bodo sedaj lahko vozili tovor iz Italjanskega TRSTA v smer DUNAJ. Posledično bo prišlo do vprašanja rentabilnosti tega projekta proti KOPRU.
ODGOVORI
2 0
snupy1
17. 09. 2025 20.46
+4
In spet si bo Mes brke omastu
ODGOVORI
4 0
