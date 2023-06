Industriji jekla državna pomoč, zdaj si izplačujejo milijonske dividende

Potem ko smo državljani lani z milijoni prek agencije SPIRIT pomagali Slovenski industriji jekla, ki je želela pomoč za obvladovanje energetske draginje, si zdaj, le nekaj mesecev kasneje, družba izplačuje dividende. Skoraj šest milijonov bodo v SIJ-u do konca julija nakazali lastnikom. Zakon, ki ureja subvencioniranje, sicer prepoveduje razdeljevanje dobička, a ker SIJ pomoči ni dobil neposredno, pač pa sta jo njegovi dve hčerinski družbi, ki ju obvladuje, zdaj država ne more ukrepati. To je le vprašanje morale – s temi besedami odločitev SIJ-a komentira gospodarski minister Han. In kaj zdaj?

Najprej zavrtimo čas nazaj. Sredi marca so gospodarstveniki na čelu s predsednikom zbornice Tiborjem Šimonko, tudi članom uprave Slovenske industrije jekla (SIJ), na predsednika vlade naslovili pismo. V njem so zapisali, naj država še izdatneje pomaga, saj da njihovi ukrepi ne dosegajo ciljev. Pri čemer so pripisali, da so v najslabšem položaju prav velika in energetsko intenzivna podjetja – kakršno je tudi SIJ. "Vlado želimo opozoriti, da še pravočasno nekaj ukrene, drugače bo prepozno," je marca opozarjal glavni podpredsednik skupine SIJ in predsednik GZS Šimonka. Danes se pogovarjamo o dobičku, ki ga družba zdaj namerava tudi izplačati. In to v času, ko obe hčerinski družbi, Acroni in Metal Ravne, prejemata državne subvencije za blaženje energetske draginje.

icon-expand Državne subvencije za blaženje draginje FOTO: POP TV

"Tukaj je vprašanje tudi malo moralno. V primeru, da je država pomagala ... ne vem, če si je treba, pri vsej tej kritiki, izplačevati dobiček. Ampak zakoni so eno, nekaj pa je tudi sama morala," o dogajanju meni gospodarski minister Han. Tudi zakon, ki ureja državne subvencije, sicer prepoveduje izplačilo dobička tistim, ki so prejeli pomoč. A ker sta v tem primeru pomoč dobili le hčerinski, ne pa tudi krovna družba, ministrstvo ne more ukrepati. "Kolikor sem jaz seznanjena s to zadevo, je SIJ družba, SIJ je mama in je dala izplačilo tega dobička na priporočilo oziroma na zahtevo družbenika. 25-odstotni solastnik je država in tukaj je bil interes, da se del dobička, ki pa ni v celoti, kot bi lahko bil izplačan, izplača. Tako da sedaj jaz o morali ne bom sodila," odgovarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zakaj je torej SDH, ki v imenu države upravlja s četrtino družbe, soglašal z izplačilom? "To je vprašanje za upravo SDH-ja, za gospoda Žiga Debeljaka in za ekipo, ki je pač nastavila nadzornika," trdi Han.

icon-expand Zakon, ki ureja državne subvencije, prepoveduje izplačilo dobička tistim, ki so prejeli pomoč. FOTO: Posnetek zaslona