Divja vožnja s skirojem po Ljubljani: prevozil rdečo luč, ogrožal pešce

Na PU Ljubljana so potrdili, da so prejeli prijavo neprimerne in nevarne vožnje z električnim skirojem po Dunajski cesti v Ljubljani, v zadevi pa še zbirajo obvestila. "V kolikor bodo podani elementi prekrškov ali drugih kaznivih ravnanj, bomo ustrezno ukrepali," so zapisali.

Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, pozivajo, da podatke sporočijo na številko 113 ali na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad (01 589 60 00).

Pri tem so poudarili, da se električni skiroji pri večji hitrosti težko pravočasno ustavijo, so bolj nestabilni, zaradi majhnih koles pa obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Ne predstavljajo le nevarnosti za pešce, ampak tudi za druge udeležence v prometu, ker jih ti zaradi hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo.