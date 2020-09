Janša obljublja sredstva za krajšanje čakalnih vrst

Zaradi pandemije covida-19 so se številne zdravstvene dejavnosti po besedah premierja Janeza Janše ustavile tudi v državah, ki so bolj razvite od Slovenije. Epidemija je v Sloveniji trajala relativno malo časa, a je res povzročila tudi nekatere težave v dostopu do zdravstvenih storitev, je povedal. Vse to se po njegovih besedah lahko ponovi, če ukrepi za preprečevanje novega koronavirusa ne bodo upoštevani, je posvaril. Prva žrtev bo po njegovem zdravstvo, ker bo več potreb po obravnavi bolnikov s covidom-19.

Očitke, da vlada ni ukrepala, Janša zavrača

"Smo v resni situaciji, ko je razprava o tem dobrodošla," je dejal. Po njegovih besedah pa ne drži, da vlada v tem času ni reagirala, saj je bilo zdravstvu namenjenih več kot 210 milijonov evrov. Tudi v petem protikoronskem paketu bodo predlagani ukrepi, da bi preprečili take situacije, kot so bile spomladi. Sredstva pa bodo tudi za krajše čakalne vrste, je zagotovil. Če v drugem valu ne bo take zasedenosti, se bodo čakalne dobe po njegovih besedah začele skrajševati ne glede na covid. Vlada bo paket obravnavala še ta teden. Storili bodo vse, da se situacija iz pomladi ne ponovi, je pa to odvisno od vseh nas, je poudaril.