Slovenija

KPK: Kršitev je kršitev, tudi če gre za en SMS

Ljubljana, 14. 01. 2026 10.51 pred 1 uro 3 min branja 225

Avtor:
M.S. STA
Robert Golob na zaslišanju KPK

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je o ugotovitvah, da je premier Robert Golob kršil integriteto s pošiljanjem dveh sporočil Tatjani Bobnar, poudarila, da je zakon jasen, kršitev pa kršitev, ne glede na to, ali gre za en SMS ali 100. Pričakuje tudi, da bi lahko že pred volitvami sprejeli odločitev v zadevi Karigador. Divjakova bo sicer stališče KPK uradno predstavila na današnji novinarski konferenci ob 13. uri.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je premier z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar o kadrovanju v Policiji ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo in s tem kršil integriteto. Gre za sporočili, v katerih je predsednik vlade zapisal, da postaja resno zaskrbljen zaradi kadrovske slike v Policiji in da mu ni všeč, da se dogovor ni uresničil. Golob je že napovedal, da bo odločitev sodno izpodbijal.

Tina Divjak je danes v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija dejala, da so ugotovitve sicer širše od tistega, kar je razkril premier, da pa jih KPK ne sme objaviti pred pravnomočnostjo zadeve.

Je pa pojasnila, da Zakon o organizaciji in delu Policije zelo natančno določa, kdo ima kakšne pristojnosti v zvezi s Policijo in da govori le o ministru za notranje zadeve. "Predsednik vlade v tem zakonu ni omenjen, kar pomeni, nima pristojnosti v zvezi s Policijo, ker bi to lahko pomenilo politični vpliv na Policijo. Na drugi strani zakon o vladi pravi, da lahko seveda predsednik vlade usmerja delo ministrov, ampak na podlagi usmeritev vlade, kar pomeni, da mora vlada o določenem izzivu v Policiji na primer razpravljati in se odločiti, kakšne bodo usmeritve določenemu ministru," je dejala Divjakova.

David Lapornik, Tina Divjak in Robert Šumi
David Lapornik, Tina Divjak in Robert Šumi
FOTO: Bobo

Po njenih pojasnilih je vlada o zaposlitvah odločala na prvi seji vlade, kjer so se odločili, da bodo delali splošno analizo, koliko ljudi je bilo na novo zaposlenih, odpuščenih in podobno v času prejšnje vlade. "Ampak šlo je v bistvu za številčni pregled na vseh ministrstvih in so bili potem čez nekaj časa sprejeti neki splošni sklepi. Policija ni bila posebej izpostavljena," je dejala.

'Kršitev ne bi smeli relativizirati'

Tako KPK po njenih besedah glede na jasno zakonodajo ni mogla odločiti drugače. "Zadeva je jasna, predsednik vlade lahko daje usmeritve, se izreka, izraža neka pričakovanja na relaciji do Policije samo, če ima usmeritve vlade," je dodala. Ocenjuje, da je torej postavljena jasna meja, zato kršitev nihče ne bi smel relativizirati. Potegnila je vzporednico s primerom poslanske kraje sendviča in dodala, da je kršitev kršitev, ne glede na to, ali gre za en SMS, dva ali 100.

Na očitke o sprejemanju odločitev v predvolilnem obdobju je dejala, da je bil postopek kar nekaj časa ustavljen zaradi zahteve tožilstva, hkrati se je podaljšal tudi zaradi relativno velikega števila procesnih zahtevkov, tako za izločitve, vpoglede v spis ... "Če vsega tega ne bi bilo, bi midva s kolegom Lapornikom lahko odločila že pol leta, eno leto nazaj," je dejala. Če ugotovitev ne bi objavilo samo zato, ker smo pred volitvami, pa bi to po njeni oceni pomenilo politično obnašanje komisije.

Preberi še Zakaj Golob ne bo odstopil? 'Integriteto sem si predstavljal popolnoma drugače'

Ni neposredne sankcije

Predsednik vlade ima od prejema ugotovitev 30 dni časa, da vloži upravni spor.

Divjakova je ob tem potrdila, da kršitev integritete nima predvidene neposredne sankcije v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Je pa ponazorila, da na primer Zakon o Slovenskem državnem holdingu določa, da osebe, ki imajo pravnomočno ugotovljeno kršitev integritete, ne morejo biti člani uprave, nadzornega sveta SDH in ne nadzornih svetov družb v državni lasti.

Komisija je sicer predlagala, da bi se sankcija za funkcionarje vnesla v Zakon o funkcionarjih, ki se je sprejemal lani, a se vlada in parlament s tem nista strinjala.

Komisija je glede Goloba v zadevi Bobnar sicer za del očitkov postopek ustavila. Divjakova konkretno tega ni mogla komentirati, je pa opozorila, da KPK ne more obravnavati zadev, ki so del policijskega oziroma kazenskega postopka.

KPK ima na mizi tudi očitke v zadevi Karigador, na vprašanje, ali je možno, da bi zadevo zaključili že pred volitvami, pa je Divjakova dejala, da "bi rekla, da se to lahko zgodi".

Preberi še Opozicija: Sedaj ima priložnost, da odstopi. V SD ugotovitve KPK jemljejo resno
kpk robert golob tina divjak

Po poti pogrešanega 51-letnika: nenavadna sled od Celja do Dolenjske

Sodišče znižalo kazen starešini tabornikov, obsojenemu zaradi zlorabe

KOMENTARJI225

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
14. 01. 2026 12.28
Zakaj ni prišel Janša na POP TV in Golobu v obraz povedal, da naj odstopi? Ker ve, da ima na tone hujših grehov in bi bil deležen velikih posmehov.
Odgovori
-1
1 2
PoldeVeliki
14. 01. 2026 12.30
Zakaj pa bi moral opozicijski politik polagat račune ? To naj počne Holob kateri je pri koritu.
Odgovori
+1
1 0
bik123
14. 01. 2026 12.28
holob je res moz beseda
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
14. 01. 2026 12.28
Materiala je še ogromno. Nezakonit fuš, pajdaško kadriranje v zameno za bunga bunga...
Odgovori
+2
2 0
Teleport
14. 01. 2026 12.28
Evo rdeci stab se je zdudil😁
Odgovori
+1
1 0
marker1
14. 01. 2026 12.26
Golob je KPK povišal plače, da bodo tiho. Ravno tako je kupil volivce javne uprave s neupravičenim povišanjem plač. Seveda govorimo o najslabši vladi doslej.
Odgovori
+2
2 0
peresni
14. 01. 2026 12.24
KPK imajo lepe plače?
Odgovori
-7
0 7
PoldeVeliki
14. 01. 2026 12.28
Manjše kot priviligirani levičarji na socialni podpori ala Jenull, reper Zlatko, Kovačeva...
Odgovori
+1
1 0
janezdollar
14. 01. 2026 12.24
KPK = SDS… 🤮🤮🤮
Odgovori
-7
1 8
PoldeVeliki
14. 01. 2026 12.27
Hhahahaha inteligenca levičarstva.
Odgovori
+2
2 0
peresni
14. 01. 2026 12.24
KPK bo baje kmalu stalni gost v kanalizacijski oddaji kdo vam laže.
Odgovori
-5
0 5
frenk7
14. 01. 2026 12.23
Smrt janšizmu,.. Svoboda narodu!
Odgovori
-8
1 9
krjola
14. 01. 2026 12.24
pejt se zdravt...
Odgovori
+7
7 0
krjola
14. 01. 2026 12.23
glas za Roberta Goloba je glas za Zorana Jankovica, njegove sinove in sistemsko korupcijo.
Odgovori
+5
6 1
frenk7
14. 01. 2026 12.23
janševci, kletni pisuni,.... Odločba KPK ni pravnomočna, ko bo, se oglasite, do takrat pa .... spomnite se malo na dejanje pacienta na njegove blodnje.
Odgovori
-4
2 6
krjola
14. 01. 2026 12.22
robert golob je zadnji, ki ga ta država potrebuje...
Odgovori
+6
7 1
brezveze13
14. 01. 2026 12.20
točno tako kršitev je kršitev , večji problem je sedaj v ukrepanju ostalih organov , glede na poročilo KPK ki ima kot kaže zvezane roke in je zgolj kot to da imamo registriran organ ki služi samemu sebi narod ga pa plačuje
Odgovori
+3
3 0
jank
14. 01. 2026 12.25
Ne sodi. Za to imamo sodišče!
Odgovori
-2
0 2
PoldeVeliki
14. 01. 2026 12.19
Holob še ni najdu integritete in ponosa, da bi odstopil ? Se bo zapisal kot lažnjivi PV.
Odgovori
+9
10 1
Rožle Patriot
14. 01. 2026 12.21
To se je že zdavnaj zapisal ... samo še procente si dviguje ... !!!
Odgovori
+6
6 0
jank
14. 01. 2026 12.26
Nikoli ne more dohiteti večnega lažnivca in zdraharja Janšo.
Odgovori
-2
0 2
peresni
14. 01. 2026 12.16
Desna barbarskost ne sme uničiti te naše čudovite družbe na temeljih leve humanosti.
Odgovori
-8
2 10
PoldeVeliki
14. 01. 2026 12.19
Golobizem ali levi fašizem je že popolnoma uničil podobo Slovenije.
Odgovori
+4
5 1
Smuuki
14. 01. 2026 12.20
Barbarstvo domuje na levi. Še več. Kjer koli vlada leva opcija ljudje delajo zastonj in nimajo nič. Razčlovečenje človeka je vse kar ponuja levi pol. Da si pa nekdo prizadeva za levo idejo mora biti bolan ali umsko prizadet. Noben normalen si ne želi trpljenja in revščine. Seveda levaki kot vedno izjema
Odgovori
+4
4 0
jank
14. 01. 2026 12.14
Ta namestnica KPK je dobesedno iz ta zadnje vlekla "argumente", ki pa bodo zagotovo padle na sodišču. Za njo in KPK bi bilo bolje, da se ne bi oglasili. Po tej logiki bi morali biti vsi dosedanji predsedniki vlad deležni enake obsodbe, pa ne samo, ko so izražali mnenja in zahteve v zvezi s policijo. Saj se predsednik vlade mora opredeliti, predlagati, nadzirati in tudi zahtevati ne samo od notranjega ministra, ampak tudi od drugih, tudi ko gre za kadrovske zadeve. V tem primeru je Golob izrazil splošna mnenja in ne konkretna imena za konkretne funkcije.
Odgovori
-6
2 8
Castrum
14. 01. 2026 12.19
Na kakšnem sodišču?...okrožno sodišče vodi drugo preiskavo proti Golobu. Začeli so oktobra. Tisto še pride na vrsto. ...Očitno sploh ne razumeš postopkov
Odgovori
+3
4 1
PoldeVeliki
14. 01. 2026 12.20
Argumenti so popolnoma upravičeni. Golob je kršil integriteto.
Odgovori
+6
6 0
jank
14. 01. 2026 12.22
A ti si sodišče?
Odgovori
-3
0 3
jank
14. 01. 2026 12.24
Kaj ima veze druga preiskava, ne vem katera, s to??? Janša ima čez 100 sranj na sodišču.
Odgovori
-2
0 2
PoldeVeliki
14. 01. 2026 12.26
Kaj ima veze s tem Janša ? Golob je na poziciji ne Janša on je v opoziciji.
Odgovori
+1
1 0
JohannDoe
14. 01. 2026 12.14
Glede na izkušnje s kriptoprevarami, povezavami s "kraljem kovid testov" Niccoletijem in podobno, lahko Robi vzame svojo Tino za svetovalko.
Odgovori
+0
1 1
peresni
14. 01. 2026 12.14
Lepo je gledati, kako SDS drh.l peni, ko neumni ne poznajo osnov zakonodaje. Zato jo tudi brez vesti vsak dan kršijo?
Odgovori
-6
2 8
DKR
14. 01. 2026 12.28
Ha ha, peresni mišek blebeta o poznavanju zakonodje:)))) Mišek, vsak tvoj komentar je plehko levaško bevskanje.
Odgovori
0 0
a res1
14. 01. 2026 12.14
Sodišče naj ga vpraša: Ste vedeli ali bi morali vedeti za posledice?!
Odgovori
+4
4 0
revolutionmustcome
14. 01. 2026 12.13
hinavci. kokrat je jajo kršil vse mogoče? Moral bi bit že zdavnaj v zaporu.
Odgovori
-2
4 6
bibaleze
