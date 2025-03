Divjal s hitrostjo 257 km/h: 1200 evrov in 9 točk kazni

Novomeški policisti so včeraj okoli 12.30 ob opravljanju meritev hitrosti na avtocesti pri naselju Vihre vozniku, ki je vozil iz smeri Ljubljane, izmerili hitrost 257 km/h.

32-letnega voznika Volkswagnovega golfa, ki je hitrost na avtocesti prekoračil za 127 km/h, so ustavili in mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in ga kaznovali z devetimi kazenskimi točkami.