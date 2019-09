Divjanje huliganskih tolp: prebivalcem na pomoč vendarle priskočila policija

Policija je na Kočevsko že napotila več deset dodatnih policistov z vseh koncev države. Med njimi so tudi konjeniki in vodniki psov. Z dodatno prisotnostjo policistov želijo povrniti zaupanje ljudi in občutek varnosti – prejšnji teden smo lahko slišali kar nekaj očitkov na račun dela policije.

Da so razmere že res težko obvladljive, je v dramatičnem pismu predsedniku vlade Marjanu Šarcu minuli teden opozoril tudi župan občine Vladimir Prebilič , svetniki pa so se zaradi vandalizma sestali na izredni seji občinskega sveta. Kot kaže, so njihovi klici na pomoč vendarle obrodili nekaj sadov.

Danes so policisti skupaj z medobčinskim inšpektoratom, okoljsko in gradbeno inšpekcijo izvajali nadzor tudi v romskih naseljih, med vandali naj bi bilo namreč tudi nekaj Romov. Ti ukrepi bodo trajali vse do nadaljnjega. Če ne bodo zalegli, policija napovedujejo, da jih bo okrepila.

Hkrati pa znova poziva vse občane, da vse škodne primere in kazniva dejanja redno prijavijo. "Brez prijave je policija nemočna in ne moremo biti na vseh območjih in seveda bomo ustrezno ukrepali skladno s pooblastili, ki jih imamo," je povedal Igor Ciperle, vodja sektorja uniformirane policije Policijske postaje Ljubljana.

Minuli teden je policija na delu ujela dva nepridiprava, šlo je za dve mladoletni osebi, ki sta uničevali občinsko lastnino. Predali so ju staršem ter spisali obdolžilni predlog. Prijeli so tudi dva voznika, ki sta svoje avtomobile vozila brez vozniškega dovoljenja, med samim postopkom pa je prišlo tudi do napada na policista. Na koncu so nepridiprava le obvladali. Domačini se ob vsem tem sprašujejo, kako naj se počutijo varne, če se te problematične skupine oz. posamezniki ne bojijo niti policije.