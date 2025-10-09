Vožnja po zadnjem kolesu, brez čelade, po pločniku: zasegli več kot 60 predelanih mopedov

Na širšem območju Kopra že dlje časa opozarjajo na problematiko predelanih skuterjev, s katerimi mladoletniki divjajo po mestu. Letos so na območju Policijske uprave Koper, največ v Kopru, Piranu in Izoli, obravnavali že več kot 500 kršitev v povezavi s predelanimi mopedi. Več kot polovica kršiteljev je mladoletnih. Obravnavali so tudi primer 15-letnika, ki se je na mopedu pripeljal pred policijsko postajo in v objekt vrgel sadje. Moped so mu zasegli in nato vrnili staršem, a je najstnik s kršitvami nadaljeval.

Kakšni prekrški so najpogostejši? Objestna vožnja, vožnja po zadnjem kolesu, brez čelade, na zadnjem sedežu prevažajo otroke, mopedisti zapeljejo na pločnike in prehode za pešce, so v izjavi za javnost povedali na PU Koper. Koprski policisti so letos zasegli že 62 predelanih mopedov, lani 43. Obravnavali so tudi že več kot 90 prometnih nesreč, v katerih so zabeležili devet hujših poškodb in 39 lažjih. Na območju Policijske postaje Koper sicer opažajo povečano število registriranih mopedov, je povedal načelnik postaje Ensad Nadarević. Prejeli so tudi več prijav, da se mladi z mopedi zbirajo na območju Bonifike, na tržnici in v okolici Kopra – Marezige in Sv. Anton. Nekateri predelani mopedi po besedah načelnika presegajo dovoljeno hitrost tudi do trikrat.

Z mopedom se je pripeljal pred policijsko postajo in v objekt vrgel sadje

Policija je na spletu zasledila tudi posnetek voznika na mopedu, ki krši cestno prometne predpise. "Vozil je po zadnjem kolesu. Ugotovili smo, da se je ta isti kršitelj julija letos pripeljal pred Policijsko postajo Koper in v objekt vrgel sadje," je povedal Nadarević. Policisti so zavarovali posnetke na spletu in posnetke kamer ter intenzivno zbirali obvestila. Ugotovili so, da je kršitelj 15-letnik z območja Kopra, ki ga je Policija pred tem že obravnavala zaradi kršitev cestno prometnih predpisov. Predelan moped so mu zasegli, po podanem obdolžilnem predlogu so moped staršem mladoletnika vrnili. Naročili so jim, naj moped spravijo v brezhibno stanje. "Žal je ta isti mladoletnik nadaljeval s kršitvami, zato bo ponovno podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče," je še pojasnil načelnik Policijske postaje Koper. S starši so opravili razgovor, obvestili bodo tudi Center za socialno delo. "Opozorili bi, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike pri vzgoji in nadzoru."

S predelanimi skuterji divjajo po mestnih ulicah. FOTO: POP TV icon-expand

V Slovenski Istri se redno soočajo s perečo problematiko skuterjev, ki po predelavi dosegajo bistveno višje hitrosti, po navedbah koprske občine v nekaterih primerih celo več kot 100 kilometrov na uro. Težave zaradi vožnje s predelanimi skuterji z največjo konstrukcijsko hitrostjo do 25 kilometrov na uro imajo tudi drugod po državi, je pred kratkim opozoril koprski župan Aleš Bržan. Na občini opozarjajo, da mladi s pomanjkljivim poznavanjem cestnoprometnih predpisov in predelanimi vozili svoje nevarne vožnje in izzivanje Policije vse pogosteje izpostavljajo tudi na družbenih omrežjih.

Bodo prepovedali vožnjo mlajšim od 16 let?