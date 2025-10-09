Svetli način
Vožnja po zadnjem kolesu, brez čelade, po pločniku: zasegli več kot 60 predelanih mopedov

Koper, 09. 10. 2025 10.15

N.L.
63

Na širšem območju Kopra že dlje časa opozarjajo na problematiko predelanih skuterjev, s katerimi mladoletniki divjajo po mestu. Letos so na območju Policijske uprave Koper, največ v Kopru, Piranu in Izoli, obravnavali že več kot 500 kršitev v povezavi s predelanimi mopedi. Več kot polovica kršiteljev je mladoletnih. Obravnavali so tudi primer 15-letnika, ki se je na mopedu pripeljal pred policijsko postajo in v objekt vrgel sadje. Moped so mu zasegli in nato vrnili staršem, a je najstnik s kršitvami nadaljeval.

Kakšni prekrški so najpogostejši? Objestna vožnja, vožnja po zadnjem kolesu, brez čelade, na zadnjem sedežu prevažajo otroke, mopedisti zapeljejo na pločnike in prehode za pešce, so v izjavi za javnost povedali na PU Koper. 

Koprski policisti so letos zasegli že 62 predelanih mopedov, lani 43. Obravnavali so tudi že več kot 90 prometnih nesreč, v katerih so zabeležili devet hujših poškodb in 39 lažjih.

Na območju Policijske postaje Koper sicer opažajo povečano število registriranih mopedov, je povedal načelnik postaje Ensad Nadarević. Prejeli so tudi več prijav, da se mladi z mopedi zbirajo na območju Bonifike, na tržnici in v okolici Kopra – Marezige in Sv. Anton. Nekateri predelani mopedi po besedah načelnika presegajo dovoljeno hitrost tudi do trikrat. 

Z mopedom se je pripeljal pred policijsko postajo in v objekt vrgel sadje

Policija je na spletu zasledila tudi posnetek voznika na mopedu, ki krši cestno prometne predpise. "Vozil je po zadnjem kolesu. Ugotovili smo, da se je ta isti kršitelj julija letos pripeljal pred Policijsko postajo Koper in v objekt vrgel sadje," je povedal Nadarević.

Policisti so zavarovali posnetke na spletu in posnetke kamer ter intenzivno zbirali obvestila. Ugotovili so, da je kršitelj 15-letnik z območja Kopra, ki ga je Policija pred tem že obravnavala zaradi kršitev cestno prometnih predpisov. Predelan moped so mu zasegli, po podanem obdolžilnem predlogu so moped staršem mladoletnika vrnili. Naročili so jim, naj moped spravijo v brezhibno stanje. "Žal je ta isti mladoletnik nadaljeval s kršitvami, zato bo ponovno podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče," je še pojasnil načelnik Policijske postaje Koper. 

S starši so opravili razgovor, obvestili bodo tudi Center za socialno delo. "Opozorili bi, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike pri vzgoji in nadzoru."

S predelanimi skuterji divjajo po mestnih ulicah.
S predelanimi skuterji divjajo po mestnih ulicah. FOTO: POP TV

V Slovenski Istri se redno soočajo s perečo problematiko skuterjev, ki po predelavi dosegajo bistveno višje hitrosti, po navedbah koprske občine v nekaterih primerih celo več kot 100 kilometrov na uro. 

Težave zaradi vožnje s predelanimi skuterji z največjo konstrukcijsko hitrostjo do 25 kilometrov na uro imajo tudi drugod po državi, je pred kratkim opozoril koprski župan Aleš Bržan

Na občini opozarjajo, da mladi s pomanjkljivim poznavanjem cestnoprometnih predpisov in predelanimi vozili svoje nevarne vožnje in izzivanje Policije vse pogosteje izpostavljajo tudi na družbenih omrežjih.

Bodo prepovedali vožnjo mlajšim od 16 let?

V skladu z zakonom lahko takšne skuterje vozijo otroci, stari od 12 do 14 let, ki imajo pri sebi kolesarsko izkaznico, ter vse osebe, starejše od 14 let.

Konec septembra so infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek pozvali k spremembi zakonodaje, ki bi onemogočila vožnjo skuterjev mladostnikom do 16. leta starosti. Z ministrstva so odgovorili, da se s pobudami strokovno že ukvarjajo. 

mopedi predelani skuterji mladostniki prometna varnost Policija Koper
KOMENTARJI (63)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
09. 10. 2025 11.39
Gremo Policija v akcijo, odločno. Mularija teroriza s svojo objestnostjo vse občane. Škoda, da ne smem nobenega po ušesih. Uf, z veseljem bi ga...
ODGOVORI
0 0
Semek
09. 10. 2025 11.36
+1
ce bi redno opravljali svojo dolznost nasi policaji, ne bi do tega prislo. sedaj ko imajo akcijo, pa ko je prislo v javnost so jih pa 60 kosov zaplenli
ODGOVORI
2 1
Plešemo
09. 10. 2025 11.33
+4
Zaplemba motorja pa kazen za starše ne samo sodnik za prekrške
ODGOVORI
5 1
Plešemo
09. 10. 2025 11.32
+2
Eh a res mislijo da divjaki pod 16 nebodo več vozili skutarjev
ODGOVORI
3 1
santamaura
09. 10. 2025 11.31
+6
Vožnjo z skuterjem bi prepovedali kar vsem mlajšim od 16 let - Zakaj morajo vedno nastradati vsi zaradi nekaj podivjanih posameznikov - Ostro in brez pardona naj kaznujejo te posameznike in tiste, ki so jim skuterje predelali pa bo mir
ODGOVORI
8 2
ribi? pepe 1
09. 10. 2025 11.31
+6
prepovedat 25-ke, dovoliti od 49 kubikov naprej in dvignit dobo za dovoljenje za vožnjo
ODGOVORI
7 1
bb5a
09. 10. 2025 11.29
+7
Zakaj bi prepovedal vožnjo do 16 let? Se prav nasankal bodo tisti k majo zaklenjen motor in prdijo 25km/h sam zato k nimajo 16 let. Te k majo odklenjene pa se bodo vozil še naprej z ukradenimi tablicami, ... In to vse zato, ker se ne zna/sme poloviti nekaj barab...
ODGOVORI
8 1
zeko2105
09. 10. 2025 11.28
+10
na spletu se hvalijo, dajejo gor posnetke, vozijo po zadnjem kolesu mimo policajev ., ogrožajo udeležence v prometu, pešce, policaji pa lovijo babice in dedke, ki se peljejo 5 km več od dovoljenega.....luda kuća, ..........tem mladcem odvzeti motorje, staršem pa mastno zakasirati, kajti le ti jim to omogočajo....
ODGOVORI
11 1
štrekeljc
09. 10. 2025 11.27
+11
Red bo, ko se bo naslov članka glasil: zaplenili več kot 60 predelanih mopedov in jih poslali na uničenje.
ODGOVORI
12 1
zmago56
09. 10. 2025 11.25
+10
Vse predelane motorje na takojšne uničenje, uničenje pa zaračunat lastniku oziroma staršem.
ODGOVORI
10 0
Magadaskar
09. 10. 2025 11.25
-5
Da bi eno dirkališče zrihtali to pa ne, po gozdu se ne smeš niti s kolesom peljat, da so cel dan pred računalnikom tudi ni prav. Kaj sploh hočete?
ODGOVORI
3 8
9474_1
09. 10. 2025 11.31
+3
dirkalisce obstaja. tisti, ki bo hotel, lahko najame in se s frendi izzivlja kolikor hoce.ampak to je treba placat. pa se na tocno dolocenem mestu je, ni na vsaki ulici, kjer si mopedist zmisli da bi dirkal ali po zadnjem kolesu vozil
ODGOVORI
3 0
zmago56
09. 10. 2025 11.36
+0
Pojdi peš v naravo in se malo svežega zraka nadihaj. To še ni prepovedano, a se bojim, da bodo golobisti tudi svež zrak obdavčili.
ODGOVORI
1 1
Dr.Rugelj
09. 10. 2025 11.24
+7
..saj se točno ve kaj je potrebno storiti in kaj se sploh sme - pa ni nič od tega - ker so nekateri od teh divjakov sineki od policistov,...ti pa lahko počno kar jim je volja,...
ODGOVORI
7 0
ptuj.si
09. 10. 2025 11.24
+8
Predelani motor bi morali zaseči in ga v roku 24 ur zmleti.
ODGOVORI
9 1
Hani Vajk
09. 10. 2025 11.23
+12
To ni nek nov problem. Že pred 30-imi leti smo se vozili s predelanimi APN-kami i skuterji. Če so te ustavili in je imel policist slab dan, so ti vzeli moped in ga poslali na predelavo, napisali kazen + dobil si še račun za predelavo vozila v prvotno stanje. Si jih dobil doma po riti on to je bilo to.
ODGOVORI
12 0
Killing of Hind Rajab
09. 10. 2025 11.23
+7
država naj vsakega predelanega ali " odprtega " zapleni trajno....in na uničenje da ne bo stroškov s skladiščenjem...uničenje in nastale stroške morajo plačati starši/ skrbniki. Problem rešen. Amen.
ODGOVORI
8 1
ribi? pepe 1
09. 10. 2025 11.33
trenutno zakonsko ni mogoče,ker običajno voznik ni lastnik vozila.
ODGOVORI
0 0
Rožica33
09. 10. 2025 11.21
+13
Jaz ne vidim problema. Vzet predelan motor in kazen vsaj 500e. Zakaj bi nastali vsi,ki vozijo prav in pridobivajo izkušnje kako se vozilo obnaša.
ODGOVORI
13 0
Rožica33
09. 10. 2025 11.21
+2
Nasrkali*
ODGOVORI
2 0
SkrajnoDesni
09. 10. 2025 11.28
+3
Mladoletna oseba ne plača kazni. To je problem.
ODGOVORI
3 0
Svobodna Republika Butale
09. 10. 2025 11.21
+3
Zakone imamo. Prepovedi imamo. Policajev nimamo. … torej, kaznujte se sami.
ODGOVORI
4 1
skuripanda burns
09. 10. 2025 11.19
+11
Mogoče bi morali samo preganjati tisto, kar je že prepovedano? Skuter predelan? Zaseči in takoj na uničenje.
ODGOVORI
11 0
skuripanda burns
09. 10. 2025 11.21
+9
Seveda pa kazen napisati in jo dati staršem za vsako kršitev, ker so starši odgovorni za dejanja svojega mladoletnega otroka. Bo hitro mir.
ODGOVORI
9 0
Svobodna Republika Butale
09. 10. 2025 11.19
+4
Kjer je represivni organ, Policija, neučinkovit, nesposoben(!), je stanje takšno kot je. Še dobro je..
ODGOVORI
4 0
ptuj.si
09. 10. 2025 11.20
-3
Bolj je problem zakonodaja.
ODGOVORI
0 3
zmago56
09. 10. 2025 11.30
+2
Problem je to, da nismo pred zakoni vsi enaki, eni so celo nad zakoni.
ODGOVORI
2 0
kiropraktik
09. 10. 2025 11.36
Policija varuje politike, Rome, prevaža migrante, potem pa jih zmanjka!
ODGOVORI
0 0
Artechh
09. 10. 2025 11.19
+5
Posledica uckanja iz strani staršev, šole, policije, politike. Bog ne daj da bi kakšen po riti dobil takoj nasilnež najvišje stopnje. Pa da vas vidimo kaj boste naredil. Aja nič družba bo vedno večja anarhija
ODGOVORI
5 0
