Čudovit razgled naravnost iz postelje, neokrnjena narava... vse to je brezplačno, a tudi kaznivo. Divje kampiranje že vse poletje na Bledu razburja domačine in redarjem povzroča ogromno dela. Doslej so izdali za tretjino več kazni kot lani ob tem času, pravi naval pa, se bojijo, šele prihaja.