Oglas

Divje origano olje proti napihnjenosti in prebavnim težavam

Ljubljana, 19. 01. 2026 00.15 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Oregano oil članek 01 naslovna

Naravna kombinacija olja divjega origana in črne kumine postaja vse bolj priljubljena pri napihnjenosti in prebavnih težavah. Preverili smo, kaj o tem pravijo uporabniki in stroka.

V zadnjem času je vse več govora o divjem origano olju s črno kumino, naravnem prehranskem dopolnilu, ki ga mnogi opisujejo kot učinkovit naravni pripomoček proti napihnjenosti in prebavnim neprijetnostim. Preberite, kaj je to olje, kako deluje in zakaj ga vse več ljudi dodaja svoji dnevni rutini.

Kaj je divje origano olje s črno kumino?

Divje origano olje izvira iz eteričnih olj rastline origano, ki je znana po visoki vsebnosti aktivnih spojin, kot sta karvakrol in timol. To so snovi, ki v naravi delujejo proti mikroorganizmom in imajo antioksidativne lastnosti. Črna kumina (Nigella sativa) pa je tradicionalna rastlina s spojino timokinon, ki ima protivnetne in antioksidativne učinke. Olja se lahko uporabljata samostojno ali v kombinaciji v obliki kapsul ali tekočega dodatka.

Divje origano olje

Koristi, ki jih omenjajo uporabniki

1. Podpora prebavi in manj napihnjenosti

Mnogi uporabniki poročajo o olajšanju občutka napihnjenosti, vetrov in težav s prebavo, ko vključijo divje origano olje v dnevno rutino, kar je predvsem povezano z naravnimi protimikrobnimi in pomirjevalnimi lastnostmi eteričnih olj.

2. Protivnetno in antioksidativno delovanje

Obe olji vsebujeta naravne antioksidante, ki lahko pomagajo zmanjševati vnetja in podpirati telesne procese, povezane z imunskim sistemom.

3. Naravna podpora imunskemu sistemu

Zaradi svoje sestave se ta kombinacija v tradicionalnih praksah uporablja kot naravna podpora naravnemu imunskemu odzivu telesa.

Kako deluje "proti napihnjenosti"?

Napihnjenost je pogosto povezana s neravnovesjem prebavnega sistema, fermentacijo hrane v črevesju ali razraščanjem mikroorganizmov, ki povzročajo pline in nelagodje. Aktivne sestavine v origano olju in črni kumini lahko pomagajo uravnavati mikrobiološko ravnovesje in zmanjševati nekatere vire vnetja v prebavilih, kar lahko pripomore k manj napihnjenemu občutku.


Kako in kdaj uporabljati

Divje origano olje s črno kumino je na voljo kot kapsule ali tekoče olje. Priporočljivo je, da začnete z manjšim odmerkom, saj sta eterični olji koncentrirani, in ga po potrebi prilagajate. Vedno preverite navodila na embalaži in se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom, če imate kakršne koli zdravstvene pomisleke ali jemljete zdravila

Kje kupiti origano olje?

Pri izbiri je pomembna kakovost izdelka. Eden od kakovostnih izdelkov je na voljo TUKAJ ali na www.sensefit.shop.


Naročnik oglasne vsebine je DDI.

napihnjenost prebavne težave divje origano olje
