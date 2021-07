Divji prašiči povzročajo preglavice primorskim kmetom

Lubenice, melone in paradižniki so priljubljeni poletni plodovi, ki jih imajo poleg nas rade tudi živali, kar pa primorskim kmetovalcem povzroča veliko težav. "Če bi žival pojedla enega, ne bi bilo nobenega problema. Če bi pojedla enega, če bi jih pojedla deset – ampak to ti naredi škodo vsepovsod," pove Marino Zonta, primorski kmetovalec in lovec.

Največ pridelka uničijo divji prašiči, zajci, nutrije in jazbeci. Poleg tega galebi s kremplji trgajo plastenjake, nekatere živali povzročajo tudi dolgotrajne posledice. "Jelenjad je izredno škodljiva, ker nam polomi drevesa. Ni samo škoda, da ostaneš brez pridelka; ostaneš tudi brez dreves," pojasnjuje Patricija Pirnat iz kmetijskega zavoda Agraria.

Čeprav to za kmetovalce ni nov problem, jim letos živali povzročajo še posebno veliko preglavic. To pa ne pomeni, da je živali več. Zonta pravi, da je dejstvo, da smo jim vzeli prostor in se sedaj nimajo kje premikati. Včasih sta bili tam dve hiši, sedaj je tam cela vas.