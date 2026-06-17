Divji prašiči vse pogosteje zahajajo med hiše, lovci opozarjajo na previdnost

Družina divjih prašičev v oljčniku tik ob cesti nedaleč od izolske bolnišnice je le eden od vse pogostejših prizorov v slovenski Istri. Čeprav so takšna srečanja iz avtomobila lahko videti simpatična, so za pešce ob srečanju s krdelom lahko zelo nevarna.

Divji prašiči se običajno umaknejo sami, vendar razdalja pomaga preprečiti zaplete. Izolski lovci, ki so objavili ta videoposnetek, zato sprehajalce opozarjajo.

"Predvsem naj se jim ne približujejo zaradi fotografiranja ali česa podobnega, naj se enostavno umaknejo in jih ne hranijo, ker je divji prašič zelo nevaren, še posebej ko ima mlade," opozarja Faik Medić, gospodar Lovske družine Izola.

Podobne prizore so v zadnjih dneh posneli tudi na Markovcu in v Pomjanu. Kot poudarjajo lovci, razlog ni nenadzorovano naraščanje populacije divjih prašičev.

"To ni del problematike, v Lovski družini Izola smo presegli vse možne kvote, lani smo uplenili 125 divjih prašičev, kar je zelo visoka številka," dodaja Medić.

Vendar populacija v slovenski Istri le redko še najde svoj mir. Lovci pravijo, da je težava v tem, da je v gozdovih vse več sprehajalcev, kolesarjev in različnih rekreativcev. Vse to moti divjad, ki se iz svojega naravnega habitata pomika proti urbanemu okolju, zato takšni prizori niso več redkost.

Družina divjih prašičev si bivališča postavlja tik ob hišah, na zaraščenih površinah.

"Prašič je že takoj pod hišami, 20 metrov pod hišami, ker se tam počuti najbolj varnega, saj ga tam nihče ne vznemirja," razlaga Medić.

Nenavadno je tudi to, da so aktivni podnevi. Lovci zato vse, ki opazijo podobne prizore, še posebej v urbanih naseljih, prosijo, da jih o tem obvestijo.