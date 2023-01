Dizel naj bi se s torkom pocenil, bencin bo dražji

V prvih dveh tednih novega leta na naftnih trgih ni opaziti večjih premikov. Kot pišejo Finance se je cena 169-litrskega soda nafte nekoliko dvignila, evro pa v primerjavi z dolarjem nadaljuje svojo krepitev, a je ta nekoliko manjša.

Na podlagi nekoliko višjih cen na mediteranskih trgih ter manjši krepitvi evra naj bi se tako bencin že drugič zapored podražil, in sicer za dva centa na liter. To pomeni, da bo od torka za liter bencina treba odšteti nekaj več kot 1,29 evra. Liter bencina bo tako pet centov cenejši kot pred letom dni, torej pred ukrajinsko vojno, so tudi zapisali.

Dizel se bo v nasprotju z bencinom pocenil. V torek naj bi tako izven avtocestnih bencinskih postaj za liter dizla odšteli 1,47 evra. Pocenitev goriva za približno dva centa na liter sledi manjšemu zdrsu tečaja dizelskega goriva. S tem bi dizel stal približno toliko kot je znašala maloprodajna cena sredi januarja lani.