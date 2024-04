Dizel po več kot štirih letih spet cenejši od bencina

Z današnjim dnem se je za en cent pocenil tudi liter kurilnega olja, nova regulirana cena je pri 1,170 evra za liter. Vlada ni posegala v trošarine, prav tako ostajajo enake omejitve marž za trgovce.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se od junija 2022 izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Takšen sistem bo po napovedih pristojnih ostal v veljavi do nadaljnjega.