DKOM: Gorenjska gradbena družba ne izpolnjuje referenc za glavna gradbena dela

Gre za drugo od skupno sedmih pritožb glede usposobljenosti gradnje drugega tira med Divačo in Koprom, ki jih obravnava DKOM.

Družba 2TDK je medtem sredi novembra podjetja, ki ostajajo v igri za glavna dela, pozvala k predložitvi ponudbe. Za to imajo čas do 4. januarja.

Sposobnost je 2TDK v prvi fazi razpisa priznal Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s CGP in češkim Metrostavom ter avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom. Prav tako v igri ostajata ponudbi Kolektorja CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz.