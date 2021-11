DKOM razveljavil postopek za nakup interkom opreme za vozila LKOV 4x4

DKOM se ni opredeljeval do samega postopka nabave oklepnikov, prav tako ne do predhodno vgrajene opreme, so pa poudarili, da je pomembno, kakšen je status nabave vozil 8x8, na podlagi česar naročnik v bistvu utemeljuje nakup opreme za (že dobavljena) vozila 4x4.

Mors je v sredini julija samoiniciativno objavil obvestilo zaradi predhodne transparentnosti, iz katerega je razvidno, da je po izvedenem postopku s pogajanji brez predhodne objave naročil "nakup interkom opreme za lahka kolesna oklepna vozila (LKOV) 4 x 4 in izvedbo usposabljanja" zaupal ponudniku IDE – Intracom Defence Single Member S. A. Kor razlog za vnaprejšnji izbor pa so navedli, da lahko to zaradi odsotnosti konkurence izvede samo določen gospodarski subjekt.

Kot so razložili na Morsu, gre za več integriranih podsistemov, "in sicer za radijske naprave, računalniško opremo, senzorsko opremo in programsko opremo C2," ki mora delovati brezhibno in biti povezljiva s sistemi Nata. Podobno opremo bodo namreč uporabljali tudi v drugih oklepnih vozilih Boxer, ki bodo sestavljala srednjo bataljonsko skupino. Zato menijo, da bi lahko sprememba arhitekture pomenila tveganje pri izvedbi integracije in delovanju celotnega sistema, ter dodajajo, da je ta sistem že preizkušen.

Podjetje ISKRA, elektro in sistemske rešitve, d. o. o., se je na to razlago in postopek javnega naročila pritožilo in med drugim so zapisali, da razlogi za takšno odločitev niso bili dovolj dobro pojasnjeni. "Izredno skopo naročnikovo pojasnilo ne zadosti dokaznemu bremenu glede upravičenosti uporabe tega postopka, naročnik pa tudi ne navaja nobenih posebnih ali specifičnih tehničnih lastnosti, ki jih lahko zagotovi zgolj izbrani ponudnik." Dodali so, da v Slovenski vojski takšen sistem drugega proizvajalca (podjetja Thales) že uporabljajo in da bi lahko vse tehnične zahteve zagotovil tudi drug sistem, ne le sistem proizvajalca IDE.