Dlake, izginite!

Preveč metod za odstranjevanje dlak

Moški in ženske z leti preizkusijo dolgotrajne in pogosto boleče metode odstranjevanja dlak .Britje in vosek sta najcenejši in najpogostejši metodi, ki sta danes na voljo tudi na policah lokalnih trgovin.

Britje – z birtnjem pravzaprav samo drgneš površino in odstraniš samo tiste dlačice, ki so na površini. Včasih je uporaba britvic lahko nevarna, dlačice pa postanejo močnejše in debelejše.

Vosek - ko uporabljaš vosek, pa naj bo hladen ali vroč ,ga naneseš na telo ali na površino traka za depiliranje, preden odstraniš trak s kože. Voskanje je lahko packarija. To je hitra metoda, vendar oba načina ne dajeta trajnih rezultatov. Odstranjevanje trakov in britje je lahko boleče.