dm me opogumlja, da postanem #povsemjaz

"Biti jaz" za marsikoga ni enostavno. V kompleksnem svetu smo vsak dan soočeni z najrazličnejšimi pričakovanji na vseh področjih življenja. Mnoga od teh temeljijo na tradicionalnih vlogah. Družbena omrežja so še dodatno povečala pritisk, da bi morali biti vedno boljši. Pričakuje se, da predstavimo podobo popolnega življenja, ki ga nenehno primerjamo z drugimi. Vsa ta pričakovanja lahko vodijo do občutka preobremenjenosti, saj se med seboj pogosto izključujejo. "Ljudi želimo povabiti, da razmislijo o pričakovanjih glede vlog in si ustvarijo prostor za odločanje o samem sebi," opisuje cilj kampanje Kristjan Jerončič, predstavnik marketinga dm Slovenija. Vsak človek bi moral imeti možnost, da se osvobodi družbenih norm in sledi svoji poti, ne da bi se moral nenehno prilagajati idealom – to pa je glavna pobuda kampanje #povsemjaz.

dm je v dvanajstih državah pričel z novo komunikacijsko kampanjo pod sloganom #povsemjaz. Ta poudarja človeško plat dm-a, ki je globoko zakoreninjena v vrednotah gospodarske skupnosti in se odraža tudi v sloganu "Kupujem tam, kjer nekaj veljam". dm toplo sprejema vsakega človeka in ceni raznolikost, ki jo prinaša vsakposameznik. Kot vir poguma in neskončnih možnosti želi dm s kampanjo #povsemjaz podpreti ljudi pri odkrivanju sebe, iskanju lastne identitete in oblikovanju življenja v skladu z njihovimi lastnimi predstavam in željami.

Človek v svoji edinstvenosti

dm toplo sprejema vsakega človeka in ceni raznolikost, ki jo prinaša vsak posameznik: "Zunanje značilnosti ali individualne okoliščine za nas nimajo pomena – kar šteje, je človek v svoji edinstvenosti," poudarja Jerončič. "Koliko je nekdo star, katere življenjske poti je prehodil ali katere osebne izkušnje so oblikovale njegovo življenje, pri dm-u ni merilo vrednostnega razlikovanja. Prav tako ljudi ne opredeljujemo glede na izobrazbo, poklic ali način, kako živijo in ljubijo. V kampanji #povsemjaz se ne pojavljajo le ljudje, ki ustrezajo idealom v svetu oglaševanja, temveč tudi starejši ali posamezniki z vidnimi telesnimi omejitvami," dodaja še Jerončič. S to kampanjo želi dm spodbujati družbeno naravnanost, kjer se lahko vsak počuti dobro in se razvija. "Raznolikost v kombinaciji z medsebojnim spoštovanjem in zanimanjem za druge namreč bogati naša življenja in je osnova za uspešno sobivanje. Prepričani smo, da nas naše razlike ne ločujejo, temveč nas kot skupnost krepijo in povezujejo."

Osredotočenost na lepoto in zdravje

S svojo ponudbo kozmetike dm podpira ljudi, da se v svoji koži počutijo dobro. Slogan #povsemjaz želi ljudi spodbujati, da sprejmejo svoj zunanji videz, izrazijo svojo kreativnost in odkrijejo nove različice sebe. Zunanjost ni le izraz individualnosti, temveč tudi priložnost za praznovanje samega sebe.

Pomemben pogoj, da lahko postanemo #povsemjaz, je telesno, čustveno in duševno zdravje. dm nagovarja tabuje in jih celo zavestno ruši ter s tem ustvarja varen prostor, kjer se lahko odkrito govori o ženskemu zdravju. S tem želi še posebej ženske spodbujati, da skrbijo za svoje zdravje in splošno dobro počutje. S kampanjo #povsemjaz je dm na novo oblikoval to področje, hkrati pa nadaljuje svojo uspešno iniciativo za zdravje žensk.

Dogodek ob začetku kampanje, ognjemet še sledi

Kampanjo #povsemjaz je dm začel ne le z novo vizualno podobo, temveč tudi z dogodkom za medije in vplivneže, ki je potekal v četrtek, 9. januarja v ljubljanski Mestni hiši. Dogodek, ki ga je napovedala tudi projekcija na ljubljanski stavbi Palače Kresija, je povezovala Nika Urbas Ambrožič. Številne gosta pa je navdušil tudi edinstven nastop Kamikazet ter pevke Tjaše Fajdiga. Dogodku bo sledili še ognjemet raznolikih aktivnosti, od sodelovanja z vplivneži ter drugih kreativnih oblik komunikacije s kupci.

Naročnik oglasne vsebine je dm.