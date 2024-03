dm ob dnevih nege obraza podarja več kot 120 nagrad

Tudi letos so v podjetju k sodelovanju povabili Tiko Hribar, ki v nadaljevanju razkriva 5 nasvetov za pravilno nego kože.

K rema z zaščitnim faktorjem je ključna za upočasnjevanje staranja kože

Ko gre za nego kože, je zelo pomembno, da se prisluhne potrebam svoje kože in preizkusi aktivne sestavine pred nanosom, da ne pride do rdečice.

Za ohranjanje zdrave in mladostne kože je ključnega pomena redna uporaba kreme z zaščitnim faktorjem, saj UV-sevanje povzroči 80-90 % staranja kože.

Odkrijte čarobno moč retinoidov

Poleg redne zaščite pred UV-sevanjem pri preprečevanju staranja kože med sestavinami najbolj izstopajo retinoidi. Njihova vloga je v veliki meri preventivna, zato je priporočljico z uporabo začnemo čim prej. Gre za vitamin A v različnih oblikah, vse te oblike pa spadajo pod skupino retinoidi (v kozmetiki so to večinoma retinol in retinal in drugi šibkejši derivati – estri). Retinoidi so dejansko kralji antiaginga, ampak brez ustrezne zaščite pred UV-sevanjem nimajo pravega smisla.

Ne iščimo ene čarobne sestavine ali izdelka

Nega kože mora biti dobro zaokrožena in večopravilna, saj bo le tako opravljala svoje delo vzdrževanja zdravja in mladostnega videza. Poskušati moramo vključiti čim več sestavin, kot sta Q10 in vitamin C, ki preprečujejo in naslavljajo znake staranja.

Manj je več – tudi pri negi kože

Nega kože naj bo enostavna. Kar 80 % optimalne nege namreč predstavlja ustrezno čiščenje, vlaženje in zaščita pred UV-sevanjem. Z upoštevanjem teh osnovnih korakov lahko naredite ogromno za zdravje in mladosten videz kože, vse ostalo pa je pika na i, za še boljše rezultate. Za cilj mladostnega videza so res najboljša izbira retinoidi.

Najpogostejše napake pri negi kože

Pomembno je, da se pri negi kože izogibate najpogostejšim napakam:

Pozabljanje osnov nege kože. V času, ko so v ospredju različne aktivne sestavine, pogosto pozabimo na osnove, ki so ključ do lepe in zdrave kože. Ustrezno čiščenje in vlaženje, ki je prilagojeno tipu kože in zaščita pred UV-sevanjem so ključni osnovni koraki, ki jih moramo osvojiti preden v rutino nege kože vključimo uporabo aktivnih sestavin.

Uporaba kreme z zaščitnim faktorjem samo na plaži. Koža je vsak dan izpostavljena UV-sevanju in s tem povezanimi poškodbami, kot so na primer hiperpigmentacije, ki jih lahko z zaščito zelo učinkovito preprečimo, sicer pa izredno težko odpravljamo. Preventiva je boljša kot kurativa.

Pretiravanje z aktivnimi sestavinami v preveč plasteh, prevelikih količinah in s prepogosto uporabo naredi več škode kot koristi! Rutina nege kože naj temelji na osnovah, ki jih potem smiselno dodajamo izbrane aktivne sestavine glede na naše cilje nege kože.