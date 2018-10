dm s 15.000 evri donacije za udobne prve dni novorojenčkov

Na svetovni dan otroka so se v podjetju dm drogerie markt Slovenija z donacijo 15.000 evrov poklonili novorojenčkom. S pomočjo svojih kupcev in blagovne znamke Pampers so namreč v akciji »Ljubezen na prvi dotik« podarili 1.800 kompletov oblačil za novorojenčke. Donacijo enajstim slovenskim porodnišnicam so simbolično sprejeli v ljubljanski porodnišnici, kjer je na svetovni dan otroka bivalo preko 100 novorojenčkov.

Predaja donacije je bila ob svetovnem dnevu otroka (Foto: Žiga Intihar).

Novorojenček potrebuje vsaj dva kompleta oblačil dnevno Rojstvo otroka je nepopisen trenutek, čuteč, povezovalen, neponovljiv. Z malo štručko v naročju svet spremeni barve, življenje dobi nov smisel, ljubezen neznane razsežnosti. Lansko leto je v Sloveniji prijokalo na dan 20.241 otrok, v ljubljanski porodnišnici pa so se donacije mehkih oblačil v zeleni in rumeni barvi zelo razveselili, »saj tako vsi skupaj izboljšujemo pogoje za nosečnice, porodnice in novorojenčke,« pravi glavna medicinska sestra Ginekološke klinike mag. Urška Vozelj, dipl. m. s. »Vemo, da so mamice v naši oskrbi v najbolj čutnih trenutkih njihovega življenja, zato si še toliko bolj želimo, da bi jim porod in bivanje pri nas pustila lep spomin in prijetno izkušnjo.«

Rojstvo otroka je nepopisen trenutek (Foto: Žiga Intihar).

In dodaja:»Donacija mehkih in lepih oblačil za novorojenčke ne bo omogočila le prijetnejšega bivanja novorojenčkov v porodnišnici, temveč velikokrat tudi zmanjšala stisko medicinskih sester in babic ob pomanjkanju dnevnih zalog perila.« Donacija je zelo dobrodošla, saj novorojenček načeloma zamenja dva kompleta oblačil dnevno, nekateri tudi več. Tega se zelo dobro zavedajo tudi poslovni direktor Ginekološke klinike UKCL mag. Peter Požun, strokovni direktor Ginekološke klinike UKCL redni prof. dr. Adolf Lukanovič in vodja enote intenzivne nege in terapije novorojenčkov, KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKCL dr. Lilijana Kornhauser Cerar, ki pozdravljajo gesto podjetij dm in Orbico.

Novorojenček potrebuje vsaj dva kompleta oblačil dnevno (Foto: Žiga Intihar).

Prepoznavanje potreb in želja okolja Donacije pa se niso razveselile le porodnišnice. Veselje ob predaji je bilo obojestransko, saj v podjetju dm drogerie markt z veseljem in ponosom sodelujejo v dejavnostih, ki imajo dobrodelno noto. »Navsezadnje je to, da lahko pomagamo in razveseljujemo, tisto, kar šteje in nas notranje izpopolnjuje.« je predajo donacije pospremila vodja nabavnega oddelka pri dm Živa Jevševar. »S podjetjem Orbico sodelujemo že več let in iz tega vidika je sodelovanje v t.i. dobrodelnih projektih le še nadgradnja našega sodelovanja. Medtem ko smo lani razveselili mamice z donacijo spalnih srajc, bomo letos z donacijo za nakup 1.800 kompletov oblačil za novorojenčke, naše male zakladke, poskrbeli za njihovo udobje v prvih dneh življenja.« Poudarjajo, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali prepoznati potrebe in želje okolja in v obliki podobnih donacij prispevati v dobrobit okolja, v katerem delujejo.

V dm so s pomočjo svojih kupcev in blagovne znamke Pampers podarili 1.800 kompletov oblačil za novorojenčke (Foto: Žiga Intihar).

dm donacija za dobro počutje novorojenčkov (Foto: Žiga Intihar).

Enajst slovenskih porodnišnic je skupaj prejelo 1.800 kompletov mehkih oblačil v zeleni in rumeni barvi (Foto: Žiga Intihar).