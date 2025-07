DNA WHITENING x CURAPROX s prestižnima nagradama in sporočilom: Tudi poleti ne pozabite na zdrav in bel nasmeh!

Tik pred vstopom v poletje sta blagovni znamki DNA WHITENING in Curaprox v prijetnem ambientu restavracije Cubo v Ljubljani na brunchu poskrbeli za prijetno vzdušje in mini slavje ob prejetih nagradah Cosmo Beauty Awards. DNA WHITENING je namreč slavil v kategoriji lepotnih storitev in prejel prestižno nagrado za beljenje zob, Curaprox pa je prejel prestižno nagrado za negovalno peno Curaprox v kategoriji ustna nega.

Inovativna neinvazivna tehnologija beljenja zob

Maša Matavš, lastnica blagovne znamke DNA WHITENING, je bila nagrade izjemno vesela. DNA WHITENING je namreč slavil v kategoriji lepotnih storitev, kar potrjuje njihovo inovativnost in odličnost pri zagotavljanju vrhunskega neinvazivnega beljenja zob. Studio, ki temelji na sodobnih, neinvazivnih in učinkovitih metodah, ponuja individualne tretmaje, s katerimi posameznikom povrnejo naravno belino nasmeha. Njihova storitev je priljubljena tako med znanimi obrazi kot tudi med vsemi, ki si želijo bolj belega nasmeha.

DNA WHITENING postavlja nova merila v svetu beljenja zob

V DNA WHITENING beljenje zob ni le estetski postopek, ampak celostna izkušnja, ki v ospredje postavlja predvsem zdravje zob in ustrezno ustno higieno. Postopek je popolnoma varen, neinvaziven in prilagojen vsakemu posamezniku posebej. Hkrati pa zagotavljajo vidne rezultate že po enem obisku. Postopek je primeren za vse, ki si želijo naravno bel in zdrav nasmeh. DNA WHITENING postavlja nova merila na področju estetike, beljenja zob in ostaja ena izmed prvih izbir za tiste, ki cenijo kakovost, strokovnost in varnost.

Nepogrešljiva Curaproxova pena

"Ker so vsi naši uspehi še slajši, če jih znamo proslaviti, smo veseli, da smo skupaj z izbrano družbo nazdravili osvojenemu nazivu Cosmo Beauty Award, ki ga je prejela negovalna pena Curaprox. Gre za pripomoček, ki pride še posebej prav vsem z nevidnimi zobnimi aparati. Skrbi namreč za remineralizacijo zobne sklenine in vlaženje ustne sluznice, kar je med ortodontsko terapijo še toliko bolj pomembno. Zaradi dodane hialuronske kisline olajša tegobe tudi tistim, ki se srečujejo s pojavom suhih ust, veliko sestankujejo ali javno nastopajo. Pred poletjem pa ne smemo pozabiti še na vzdrževanje popolne ustne nege. Naj nas poletje ne poleni. Izvrstna rešitev, ki naj bo zmeraj pri roki je potovalni set Curaprox, ki vsebuje vse, kar potrebujemo za popolno ustno higieno, ko nismo doma," je povedala Katarina Petrović, predstavnica blagovne znamke Curaprox.

Poletje pa je tudi čas, ko je vaš zvesti spremljevalec potovalni set Curaprox.

Enačba za zdrave zobe in dlesni je sila enostavna. Potrebujemo le pripomočke za popolno ustno nego. Vsi trije ključni izdelki za njeno izvajanje doma in na poti se sedaj nahajajo v majhnem in priročnem potovalnem setu, ki paše v vsak žep. Da bo ustno zdravje dobro vedno in povsod. Vsi pripomočki se nahajajo v priročnem etuiju. Tega obdržite skupaj z ročajem zobne ščetke in držali za medzobne ščetke – vse ostale dele pa lahko zamenjate. Tako bo potovalni set kot nov, mi pa pridelamo manj odpadkov.

icon-expand FOTO: Peter Irman

In še nekaj o nesporni zmagovalki, negovalni peni Curaprox