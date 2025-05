Dnevi bodo toplejši, a vremensko spet bolj nestabilni

Predzadnji teden v maju je bil v znamenju dežja in podpovprečno nizkih temperatur. Po napovedih se bo otoplilo v začetku prihodnjega tedna, ko bodo še vedno možne krajevne plohe in nevihte. Medtem v gorskem svetu vladajo zimske razmere. Snežna odeja na Kredarici in Kaninu je visoka več kot meter.

Vremenska napoved za soboto FOTO: Arso icon-expand

Danes bo delno jasno. Čez dan bo nastajala spremenljiva oblačnost, sredi dneva in popoldne bodo možne kratkotrajne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem ob šibki burji do 21 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva večinoma sončno, zjutraj bo znova nekaj kratkotrajne megle. Popoldne se bo od severozahoda zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 9, v mraziščih na Notranjskem malo pod 0, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Sledili bodo trije še toplejši, a vremensko spet bolj nestabilni dnevi s krajevnimi plohami in nevihtami, napovedujejo naši hišni prognostiki.

Prihaja otoplitev. FOTO: Bobo icon-expand

V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V torek bo prehodno več oblačnosti, predvsem popoldne bodo znova možne krajevne padavine, a bo že nekoliko topleje, napovedujejo na Agenciji za okolje.

V visokogorju še vedno zimske razmere

Medtem zimske razmere vztrajajo v visokogorju. Na Kredarici je snežilo pri štirih stopinjah pod ničlo. Snežna odeja je visoka 170 centimetrov.

Sneg na Kredarici konec maja FOTO: Posnetek zaslona icon-expand

Slabega pol metra manj snega pa je na Kaninu, kjer so izmerili, da je bela odeja visoka 121 centimetrov. Ob tem velja opozoriti, da tudi drugod v gorah sneg še vedno ni skopnel. Ta teden so gorski reševalci na območju Triglava reševali dva pohodnika, ki jima je spodrsnilo na snežni podlagi.

V sredo pa so reševali planinca, ki je zaradi poznega odhoda iz doline, nepoznavanja terena in splošnega gorniškega znanja noč prebivakiral zunaj. V dolino so ga prepeljali s helikopterjem.