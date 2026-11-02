Dnevi sodobnega bivanja v ETISu: Ko najboljši predstavijo svoje adute

Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako se spreminja sodobni dom in kaj vse danes omogočajo najnovejše tehnologije, materiali ter oblikovalske rešitve? Odgovore bodo obiskovalci odkrivali na Dnevih sodobnega bivanja, tridnevnem dogodku, ki bo od 5. do 7. novembra v salonu ETIS na Tržaški cesti 333 v Ljubljani združil svetovne novosti, tehnološke inovacije in vrhunski dizajn. Dogodek bo ponudil vpogled v aktualne svetovne trende na področju kuhinj, jedilnic, gospodinjskih aparatov in bivalnega udobja ter pokazal, kako se kakovost, funkcionalnost in estetika povezujejo v sodoben dom.

Rezervirajte si čas za navdih Dnevi sodobnega bivanja

5.–7. november 2026 | Salon ETIS, Tržaška cesta 333, Ljubljana Obiskovalce vabimo, da si rezervirajo čas za odkrivanje svetovnih novosti, naprednih tehnologij in oblikovalskih presežkov ter za vodene oglede, posebne predstavitve in kulinarično doživetje. Ker bodo posamezne vodene aktivnosti potekale v določenih terminih, priporočamo predhodno prijavo in rezervacijo mesta. Obrazec za prijavo.

Ko se prihodnost doma začne danes

Sodobni dom se nenehno razvija. Nove tehnologije spreminjajo načine priprave hrane, olajšujejo vsakodnevna opravila, inovativni materiali pa odpirajo povsem nove možnosti oblikovanja. Toda ali veste, kaj vse danes že zmorejo kuhinjski aparati in kakšne rešitve se skrivajo v sodobnih kuhinjah? Si predstavljate kuhalno ploščo, ki ve, kaj se dogaja v posodi, pečico, ki se po uporabi opere sama, ali pomivalni stroj, ki posodo pomije in posuši v samo desetih minutah? In ste vedeli, da imajo lahko vulkanske kamnine v kuhinji tudi povsem praktično vlogo? Da lahko čas vakumiranja skrajšate samo na 10-15 min in ohranite živila sveža 3x dlje. To je le nekaj zanimivosti, ki razkrivajo, kako daleč so prišle sodobne tehnologije in materiali. Na Dnevih sodobnega bivanja v ETISU bodo obiskovalci lahko te in številne druge novosti spoznali od blizu ter odkrili, kako se tehnološki presežki, inovativni materiali in vrhunski dizajn povezujejo v kuhinje prihodnosti.

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2025 068 1 Arhiv ponudnika

2025 068 1 Arhiv ponudnika

2025 068 1 Arhiv ponudnika

2025 068 1 Arhiv ponudnika

2025 068 1 Arhiv ponudnika

2025 068 1 Arhiv ponudnika

2025 068 1 Arhiv ponudnika

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Dizajn, materiali in nove oblike bivanja

Sodobni dom niso le napredne funkcije in pametni aparati. Pomembno vlogo imajo tudi materiali, svetloba, teksture in oblike, ki prostoru dajejo značaj ter ustvarjajo prijetno in usklajeno bivalno okolje. Na letošnjem milanskem sejmu oblikovanja so bile predstavljene številne novosti, ki nakazujejo smer razvoja sodobnih kuhinj, jedilnic in bivalnih prostorov. Nekatere od teh oblikovalskih inovacij so že pri nas v ETISu . Obiskovalci bodo lahko od blizu spoznali dovršene ambiente, zanimive kombinacije materialov, organske oblike in premišljene oblikovalske detajle, ki povezujejo estetiko z vsakodnevno uporabnostjo. Kuhinje, jedilnice in bivalni prostori se vse bolj povezujejo v harmonično celoto, v kateri se prepletajo funkcionalnost, udobje in osebni slog. Prav v živo je mogoče najbolje doživeti raznolikost materialov, kakovost izdelave in oblikovalske detajle ter odkriti nove ideje za ustvarjanje doma po lastnih željah.

Svetovne novosti. Že v Etisu.

Na dogodku se bodo predstavile vse blagovne znamke iz ponudbe ETISa , vsaka s svojimi novostmi, inovacijami in tehnološkimi dosežki. Nekateri izdelki, ki so bili na svetovnih trgih predstavljeni šele pred kratkim, so v salonu ETIS že na voljo. Posebno pozornost bodo pritegnili nova blagovna znamka v ponudbi ter izbor ekskluzivnih znamk, ki so na voljo samo v ETISu. Dogodek bo tako priložnost za spoznavanje aktualnih svetovnih smernic, najnovejših tehnologij in oblikovalskih pristopov na enem mestu. Posebna vrednost predstavitev bo v možnosti, da bodo obiskovalci novosti spoznali v živo, preverili njihove zmogljivosti in se seznanili z njihovimi možnostmi uporabe. Nekatere rešitve je namreč najbolje razumeti šele takrat, ko jih vidimo v delovanju.

Več kot predstavitev. Doživetje sodobnega bivanja.