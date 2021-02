Dnevni migranti za vstop v Avstrijo odslej potrebujejo negativen test

Plačljivo testiranje v Sloveniji, v Avstriji ponekod brezplačno

Kot piše na spletni strani Sindikata delavcev migrantov Slovenije, testna mesta pri nas izdajajo potrdila v nemškem ali angleškem jeziku. Testiranje z izdajo veljavnega potrdila je v Sloveniji plačljivo. Cene se gibljejo okrog 25 evrov.

Testiranje za prehod meje med drugim opravljajo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru, in sicer vsak delovnik med 12. in 18. uro na Zdravstveni postaji Tabor. Cena testa in izdaje potrdila znaša 20 evrov, so navedli v mariborskem zdravstvenem domu.

V Avstriji se lahko medtem tisti, ki imajo kartico avstrijskega zdravstvenega zavarovanja e-card, testirajo brezplačno. Tisti, ki je nimajo, pa lahko samoplačniški test opravijo v določenih avstrijskih lekarnah, piše na spletni strani sindikata.

Za ostale ljudi, ki želijo vstopiti v Avstrijo in ne sodijo med izjeme, je še naprej obvezen negativen izvid testa na novi koronavirus, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Prav tako ostaja obvezna desetdnevna karantena, ki pa jo je mogoče po petih dneh končati s predložitvijo negativnega rezultata testiranja na novi koronavirus. Testiranje je mogoče opraviti tudi 24 ur po prihodu v državo, kar velja tudi za dnevne migrante.