Po zabavni pustni soboti in norčavi pustni nedelji so tudi v torek maske preplavile državo. Ustvarjale so karnevale, se podale po pustnih povorkah, nekatere večdnevne pustne prireditve pa so se zaključile s tradicionalnim pokopom pusta. Tako je bilo tudi v Cerknem, kamor smo šli preverit, ali je Laufarija kot pustni običaj še aktualna in kakšne so vloge cerkljanskih mask, ki so poleg ptujskih in cerkniških ene bolj prepoznavnih na Slovenskem.