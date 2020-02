DNS: Odpuščanje na Delu poteka mimo zakonodaje in socialnega dialoga

Z odpustitvijo zaposlenih, ki so danes prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi, poslovodstvo družbe Delo začenja s programom razreševanja presežnih delavcev. Sprva je bilo predvideno 11 odpovedi delovnega razmerja in 94 odpovedi pogodb o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe. V Društvu novinarjev Slovenije pa menijo, da poslovodstvo Dela odpušča mimo zakonodaje in socialnega dialoga. "Do 15. januarja, ko je poslovodstvo sprejelo program razreševanja presežnih delavcev, je že odšlo 16 zaposlenih, ki so družbo v treh mesecih izrednega stanja, pod pritiskom napovedanih odpuščanj, zapustili sporazumno. Dejansko torej ne bo odšlo 11 zaposlenih, kot je bilo predvideno s programom, temveč 27 zaposlenih," so v društvu zapisali v izjavi za javnost.

Dodali so, da v novinarskih organizacijah ostro protestirajo zoper nepregledno in nepošteno izvajanje programa in obsojajo zlorabo socialnega dialoga. "Hkrati pozivamo Ministrstvo za delo, naj preveri možnosti zlorab v veljavni ureditvi kolektivnega odpuščanja. V vodilni medijski družbi na področju tiskanih medijev bo torej v treh letih četrtina manj zaposlenih novinarjev. Velika in nepopravljiva škoda bo predvsem pri vsebinah nacionalnega dnevnika in lokalnih vsebinah, saj je Delo praktično ostalo brez dopisniške mreže," pa so opozorili na to, kaj bodo prinesla odpuščanja.

Vodstvo Dela zavrača očitke novinarskega sindikata

V vodstvu Dela navajajo, da so danes na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev vročili odpovedi pogodbe o zaposlitvi sedmim novinarjem in fotografom. Trdijo, da je bil ta program potreben, ker je družba izvedla reorganizacijo, v tem postopku pa je večjemu številu zaposlenih ponudila v podpis novo pogodbo o zaposlitvi.

Na časopisu trdijo, da sta bila oba sindikata, tako novinarski kot sindikat Pergam, vključena v postopek programa in da se je vodstvo skušalo čim bolj približati njunim zahtevam po upoštevanju socialnih kriterijev pri odpuščanjih. Ob tem so dodali, da je vodstvo sprejelo tudi številne omilitvene ukrepe, da bi zmanjšalo posledice odpuščanja.

Vodstvo Dela trdi, da je število zaposlenih novinarjev v medijski hiši Delo še zmeraj dovolj veliko in celo višje, kot predvidevajo standardi iz tujine, in da bodo lahko zagotavljali vsebine v sedanjem obsegu, zato je skrb po njihovi krnitvi odveč. Zagotavljanje vzdržnosti poslovanja medijskih družb v današnjih razmerah na trgu, predvsem trgu tiskanega časopisa, zahteva prilagajanje razmeram in tega ne moremo povezovati z zmanjševanjem družbene vloge medijev v demokraciji, so dodali.

Postopki, ki jih zakon predpisuje v primeru programa razreševanja presežnih delavcev trajajo dolgo, v tem primeru tudi zaradi izredno dolgotrajnih pogajanj z obema sindikatoma. "Žal nam je, da sindikat novinarjev v tem procesu ni sodeloval bolj tvorno, njegova današnja izjava za javnost pa je zlonamerna in zavajajoča," so še zapisali v odzivu.