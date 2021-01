DNS: ŠOU ima pravno in moralno odgovornost do RŠ

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so zaskrbljeni glede prihodnosti in celo preživetja Radia Študent (RŠ), najstarejše nekomercialne študentske radijske postaje v Evropi, potem ko mu je njegova ustanoviteljica Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) odrekla vsa finančna sredstva za leto 2021. Čeprav v DNS razumejo, da je tudi ŠOU izgubila pomemben vir prihodkov, pa je to ne odvezuje odgovornosti, ki jo ima tako pravno kot moralno do zavodov, katerih ustanoviteljica je, pojasnjujejo.

"Študentska organizacija ima kot ustanoviteljica prek sveta Zavoda Radia Študent zagotovljene pravice ustanovitelja, med drugim daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in mnenje k imenovanju odgovornega urednika. Nevzdržno je, da bi ustanovitelj uveljavljal le pravice, ne pa sprejemal soodgovornosti za finančno stabilnost delovanja Radia Študent. Nesprejemljivo je tudi, da je ustanovitelj odločitev o prenehanju financiranja sprejel enostransko, brez pogovora in pogajanj s predstavniki Radia Študent,"so zapisali v DNS in dodali, da gre poleg tega tudi za nesorazmerno zmanjšanje sredstev, saj se je ŠOU odločila, da nekaterim zavodom omogoči financiranje, drugim pa ne.

Radio Študent je kulturna ikona, pomemben član slovenske medijske družine, valilnica novinarskih kadrov, izredno pomembna je tudi njegova izobraževalna vloga, poudarjajo v DNS in pričakujejo, da bo ŠOU prepoznala pomen študentskega medija pod svojim okriljem, v katerega je vložila že veliko sredstev in ki kot uspešna blagovna znamka nedvomno prispeva tudi k njenemu ugledu, ter zagotovila financiranje Radia Študent vsaj v lanskem obsegu. "To je minimum, ki mediju še omogoča preživetje in uspešno delovanje v javnem interesu. To je tudi minimum, ki si ga Radio Študent od svoje ustanoviteljice zasluži,"so dodali.