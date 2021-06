DNS zagnal platformo za prijavo napadov na novinarje

Ob zagonu platforme novinarjem, ki so žrtve napadov, nudijo tudi brezplačen prvi pravni posvet z Odvetniško pisarno Zakonjšek. Namen posveta je ugotoviti, ali je na določen napad možno in smiselno odgovoriti s pravnimi sredstvi. Navodila za prijavo na pravno svetovanje in več informacij o poteku najdete tukaj.

Na platformi bodo zbirali prijave fizičnih napadov in groženj, verbalnih napadov, ki presegajo argumentirano kritiko novinarjevega dela, vključno s sistemskimi in finančnimi grožnjami medijem, ni pa namenjena poročanju o ekonomskih pritiskih na novinarje znotraj medija.

"Ideja o vzpostavitvi platforme je nastala ob dvoletnem spremljanju napadov na novinarje, med katerim smo ugotovili, da sta tako sistemsko okolje kot politično in javno razpoloženje do novinarskega dela v Sloveniji vse bolj sovražna in omejujoča," pravijo na DNS in dodajajo, da razpon tipov zaznanih napadov sega od fizičnega nasilja, groženj in sramotenja do spletnega nadlegovanja in sistemskih pritiskov.

V društvu se sicer, kot pravijo, na napade redno odzivajo s stališči, s katerimi izkazujejo solidarnost z napadenimi kolegi ter opozarjajo na nesprejemljivost, nevarnost in posledice takšnih dejanj, npr. samocenzuro ali zapuščanje poklica. "Pri učinkovitejšem odzivanju na napade novinarjem pomagamo z delavnicami ter navodili za pravno in komunikacijsko odzivanje nanje," pravijo in dodajajo, da je uredništvom medtem namenjen slovenski prevod IPI-jevega protokola za odzivanje na spletno nadlegovanje.