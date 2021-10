Zaradi vrha G20 poostren nadzor na italijanskih mejah, možne čakalne dobe

V Rimu med 30. in 31. oktobrom 2021 poteka vrh G20. Zaradi tega bodo v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah začasno ponovno vzpostavili mejno kontrolo na italijansko-slovenski meji do 13. ure 1. novembra, je sporočil Prometno-informacijski center (PIC). Zato lahko prihaja do čakalnih dob za vstop v Italijo oziroma do daljših kolon vozil, ki vstopajo v Italijo, opozarja PIC.

Kot so pojasnili, bo aktivnost Policije in upravljalca cest, ki vodijo v Italijo, odvisna od načina in organizacije izvajanja mejne kontrole italijanskih varnostnih organov. Policijska uprava Nova Gorica, Koper in Kranj v omenjenem obdobju redno spremljajo stanje na italijansko-slovenski meji z namenom pravočasne reakcije na morebitne posebnosti pri prestopanju meje, so še sporočili in dodali, da je v času zasedanja pričakovati tudi omejitve prometa v notranjosti Italije.