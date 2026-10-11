Do 10. ure 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka

Pri 42 obvestilih se je izkazalo, da so vsebine že v obravnavi ali da ne gre za kršitve volilnega molka. Inšpektorat RS za notranje zadeve na podlagi prejetih obvestil medtem obravnava 11 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve volilnega molka. Največ zadev se nanaša na objave na družbenih omrežjih, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu.

Preostanek današnje referendumske nedelje bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata.

Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.

Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih volivci odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih - o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija.

Volišča bodo odprta do 19. ure, volilni molk velja do takrat.