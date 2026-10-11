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Slovenija

Do 10. ure 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka

Ljubjana, 11. 10. 2026 10.49 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Glasovanje na referendumu

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto opolnoči, do 10. ure prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Pri 42 obvestilih se je izkazalo, da so vsebine že v obravnavi ali da ne gre za kršitve volilnega molka. Inšpektorat RS za notranje zadeve na podlagi prejetih obvestil medtem obravnava 11 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve volilnega molka. Največ zadev se nanaša na objave na družbenih omrežjih, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu.

Glasovanje na referendumu
Glasovanje na referendumu
FOTO: Bobo

Preostanek današnje referendumske nedelje bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata.

Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.

Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih volivci odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih - o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija.

Volišča bodo odprta do 19. ure, volilni molk velja do takrat.

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referendum kršitve volilni molk

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24ur.com Do 19. ure 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Doslej 42 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Do zaprtja volišč skupno 44 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Volilni molk: pred referendumom 38 domnevnih kršitev
24ur.com Do zaprtja volišč 99 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com 67 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Sobota minila brez ugotovljenih kršitev volilnega molka
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