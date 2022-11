Do 10. ure sedem obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Državljani na današnjem trojnem referendumu odločajo o usodi zakonov o vladi, o Radioteleviziji Slovenija in o dolgotrajni oskrbi. Po državi bo do 19. ure odprtih več kot 3000 volišč, do tedaj velja volilni molk. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev.

Od začetka volilnega molka do danes do 10. ure je dežurna služba ministrstva za notranje zadeve prejela skupaj sedem obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V šestih primerih ni šlo za kršitev, so ugotovili, obravnavajo pa eno zadevo, v kateri obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka, so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Kot so navedli za primerjavo, so v času volilnega molka na lanskem zakonodajnem referendum o noveli Zakona o vodah skupno prejeli 104 obvestila, na podlagi katerih so uvedli 27 postopkov o prekršku, so dodali.

Morebitne prijave kršitev volilnega molka do 19. ure na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba Inšpektorata za notranje zadeve.