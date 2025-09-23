Do 1200 evrov kazni, če pes ni na povodcu

V Sloveniji ima kar 39 odstotkov gospodinjstev vsaj enega psa. In prav za vse je na javnih površinah obvezna uporaba povodca, saj ta zagotavlja varnost.

In če so se prej kazni za lastnike psov, ki na javnih krajih niso bili na povodcu, gibale med 200 in 400 evri, pa so se zdaj zvišale na od 600 do 1200 evrov. "Najnižje zagrožene globe za prekrške niso bile odvračilne, kar pomeni, da ni bilo nekega učinka," meni Urška Kos s Sektorja za zdravje in dobrobit živali UVHVVR.

Še višje so kazni za tako imenovane nevarne pse, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti ali pa so že ugriznili človeka oziroma žival in morajo imeti poleg povodca na javnem mestu tudi nagobčnik. Kazni so se za njihove lastnike z 800 do 1200 evrov dvignile na od 1000 do 1600 evrov.

"Če ljudi na lep način ne moremo naučiti, kako skrbeti za svoje pse, bo mogoče delovalo to," meni tudi Maša Cerjak Kastelic z Društva za zaščito živali Ljubljana.

In kdo lahko opravlja nadzor nad lastniki psov? "Uradni veterinar, Policija in mestno redarstvo," odgovarja Kosova.