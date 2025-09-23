Svetli način
Slovenija

Do 1200 evrov kazni, če pes ni na povodcu

Ljubljana, 23. 09. 2025 21.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Leja Hrovat
45

Nov zakon o zaščiti živali je prinesel tudi občutno višje kazni za lastnike psov. Če pes na javnem mestu ni na povodcu, je lahko lastnik kaznovan s kar 1200 evri globe. V ljubljanskem Društvu za zaščito živali višje kazni podpirajo, saj je, kot pravijo, v Sloveniji preveč neodgovornih lastnikov psov.

V Sloveniji ima kar 39 odstotkov gospodinjstev vsaj enega psa. In prav za vse je na javnih površinah obvezna uporaba povodca, saj ta zagotavlja varnost.

In če so se prej kazni za lastnike psov, ki na javnih krajih niso bili na povodcu, gibale med 200 in 400 evri, pa so se zdaj zvišale na od 600 do 1200 evrov. "Najnižje zagrožene globe za prekrške niso bile odvračilne, kar pomeni, da ni bilo nekega učinka," meni Urška Kos s Sektorja za zdravje in dobrobit živali UVHVVR.

Še višje so kazni za tako imenovane nevarne pse, ki ogrožajo okolico zaradi svoje neobvladljivosti ali pa so že ugriznili človeka oziroma žival in morajo imeti poleg povodca na javnem mestu tudi nagobčnik. Kazni so se za njihove lastnike z 800 do 1200 evrov dvignile na od 1000 do 1600 evrov.

"Če ljudi na lep način ne moremo naučiti, kako skrbeti za svoje pse, bo mogoče delovalo to," meni tudi Maša Cerjak Kastelic z Društva za zaščito živali Ljubljana. 

In kdo lahko opravlja nadzor nad lastniki psov? "Uradni veterinar, Policija in mestno redarstvo," odgovarja Kosova.

Preberi še Obvezno čipiranje mačk bo zaenkrat povsem (ali vsaj skoraj) brezplačno

To pa ni edina globa, ki lahko doleti lastnike psov, ki se sprehajajo po mestu. Odlok Mestne občine Ljubljana namreč določa, da morajo lastniki iztrebke svojih psov odstraniti z občinskih cest in javnih površin, predvidena kazen pa za kršitelje znaša 100 evrov.

"Če imaš svojega psa rad, potem zanj tudi skrbi, ne pa da ga zgolj imaš, da ga pokažeš, kako je lep," pravi tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Za pse, ki potrebujejo več gibanja, je sicer ljubljanska občina od leta 2007 do danes postavila šest pasjih parkov, uporaba pa je brezplačna.

KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 21.59
kaj pa če imaš zajčka ali mucka na sprehodu...? po Igu je hodil mali prašiček od Andreja ...zelo prijazen in kulturen
ODGOVORI
0 0
Vojko Kos
23. 09. 2025 21.59
PRAVILNO! Pa ne psov v trgovine, gostilne!
ODGOVORI
0 0
Sickk 2
23. 09. 2025 21.58
+1
Sds pa podpornike bi blo treba tud met na povodcu..
ODGOVORI
1 0
ivan z Doba
23. 09. 2025 21.57
-1
Idiotizem!
ODGOVORI
1 2
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 21.58
👌
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
23. 09. 2025 21.57
+0
ok..jajo ima itak vse svoje privezane nase...morali bi imeti tudi nagobčnike...pa on tudi.
ODGOVORI
1 1
Perivnik
23. 09. 2025 21.56
+1
Je kazen samo, če lastnik psa pusti pasji iztrebek na javni površini? Kaj pa pasji iztrebki na kmetijskih površinah, travnikih, njivah, ...tam bi morala biti kazen 2x višja. Te iztrebke potem poje govedo, ki zaradi okuženih iztrebkov zboli in hudo trpi. Tudi govedo so živali, ki čutijo.
ODGOVORI
1 0
2mt8
23. 09. 2025 21.55
+3
Tudi pasji "izdelki" ležijo vsepovprek po parkih.
ODGOVORI
5 2
txoxnxy
23. 09. 2025 21.51
+1
Pa te modne dodatke ven iz vseh zaprtih javnih površin. Psi nimajo kaj delat po trgovinah , lokalih in restavracijah .
ODGOVORI
5 4
PSIHOTERAPEVT
23. 09. 2025 21.51
+2
Ali lahko anonimno prijavis ce nimajo psa na povodcu ?
ODGOVORI
3 1
Drugorazredni Turk
23. 09. 2025 21.47
+1
Najlazje je sam kazni pisat in zvisevat.
ODGOVORI
5 4
juventina10
23. 09. 2025 21.52
+1
najlažje je sprehajat psa brez povodca in ne pobirat iztrebkov,tudi ti obstaja.
ODGOVORI
4 3
Dr.Rugelj
23. 09. 2025 21.46
+6
Edino pravilno - in še enkrat višje kazni za nepobrane pasje iztrebke !...nekateri lastniki psov so totalno neodgovorni in egoistični. Bi pa prav tako bilo potrebno uvesti kazni tudi za neprimerno skrb in ravnanje z živalmi !!!
ODGOVORI
10 4
Ales Ciril
23. 09. 2025 21.45
+4
Kaj pomagajo globe, če ni nobenega nadzora. Naj povedo, koliko glob za spuščene pse je bilo izdanih lani? Dve?
ODGOVORI
6 2
Zmaga Ukrajini
23. 09. 2025 21.43
+0
Podpiram. Še boljša bi bila pa obvezna uporaba nagobčnika na javnem mestu.
ODGOVORI
6 6
murkecc
23. 09. 2025 21.55
+0
Poraz.
ODGOVORI
1 1
2fast4
23. 09. 2025 21.34
+4
Mi očitno nimamo drugih služb kot policijo...
ODGOVORI
7 3
Žuža88
23. 09. 2025 21.37
+3
Ce se ljudje ne znajo obnasat...
ODGOVORI
5 2
Pfolca
23. 09. 2025 21.34
+1
Podpiram, ampak na žalost papir vse prenese, nikdar res nikdar nisem psa v mestu spustil s povodca, dnevno pa videvam par pacijentov, ki ignorirajo zadevo, svoj prav so nekateri pripravljeni zagovarjat še preden mu sugeriraš naj ga priklene, ker njegov pes ogroža mojega ker je pripet, ne glede na to kateri se prvi zapodi v drugega, primitivci egoistični bi rekel, aja kazni od prej naštetih ni dobil še nihče v tem času sem jaz dobil od redarstva kar nekaj pozdravov za par minutno parkiranje, da se razumemo upravičeno, ampak delo redarja ni samo pisanje listkov na znanih lokacijah, amen
ODGOVORI
4 3
nekonfliktni
23. 09. 2025 21.34
+6
v moji okolici je družina ki je do sedaj imela in še vedno ima psa ki prosto hodi po vasi gor pa dol pa je tud že ugriznil par ljudi. nihče jim nič ne more in njih klub opozorilom ne briga nič!
ODGOVORI
7 1
jablan
23. 09. 2025 21.44
+5
Jaz bi ga nazaj ugriznil
ODGOVORI
5 0
Animal_Pump
23. 09. 2025 21.47
+3
Če te ugrizne...lepo lastnika tožiš...in, ko bo colal...tud pomislil ne bo več, da bi imel spuščenega psa.
ODGOVORI
5 2
Rožle Patriot
23. 09. 2025 21.33
+1
In če nima njegov gospodar nagobčnika, 2000 evrov kazni ... !!!
ODGOVORI
3 2
PridiNaVIDMAX
23. 09. 2025 21.33
-1
Pravilno! Preveč teh arogantnih lasnikov velikih psov, ki se ne ozirajo na nič. Ampak še zdaleč od tega, da bi kadarkoli volil to vlado!
ODGOVORI
4 5
jablan
23. 09. 2025 21.44
+3
Lastniki malih so še hujši
ODGOVORI
4 1
clox
23. 09. 2025 21.32
+0
A lahko to prvo vpeljemo v TNP in pa še to da pes ne sme na Triglav. Niti ne harmonikarji niti ne mopedi in ostala (nedovoljena besedda)
ODGOVORI
3 3
jablan
23. 09. 2025 21.45
+0
Ce gre lahko v trgovino bo šel tud na triglav
ODGOVORI
1 1
dadinho10
23. 09. 2025 21.32
+0
Kaj pa mnogi ko imajo pse spuscene, ko se sprehajajo po gorah? Gres na Pohorje, sem ze xy krat srecal spuscene pse... Vecina jih ima poleg sebe, vsaj to, nekateri pa lepo odtavajo.... Saj (vsaj meni) se nic ni zgodilo, pa me niti ne moti prevec, ampak nekateri so nadlezni... Meni najhujse je, ko lastnik rece, saj ne bo nic naredil... Verjetno res, do trenutka ko bo....Takrat pa...
ODGOVORI
5 5
jablan
23. 09. 2025 21.45
+0
Strah moras premagati
ODGOVORI
1 1
LovroČuk
23. 09. 2025 21.55
-1
To pa ni "urbano okolje" in pes se lahko prosto giblje...
ODGOVORI
0 1
