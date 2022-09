Do 13. septembra zaprt Petrolov bencinski servis na Viču

Kot so nam pojasnili na Petrolu, je bencinski servis zaprt zaradi umeščanja centralnih polnilnih omar za goriva. Do 1. januarja 2025 morajo imeti namreč vsi bencinski servisi umeščeno centralno polnilno omaro in na ta način omogočen indirekten način polnjenja podzemnih rezervoarjev za goriva.

Prodajno mesto bodo predvidoma znova odprli 13. septembra.