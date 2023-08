Do 20 odstotkov predhodno ocenjene škode bodo lahko izplačali vnaprej

Predstavniki več ministrstev in občin so danes predstavili predlagane spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Te bodo omogočile vnaprejšnjo izplačilo do 20 odstotkov ocenjene škode in bodo veljale za vse naravne nesreče od 1. januarja letos, je dejal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir.

Spremembe zakona bodo omogočile, da bodo v naravnih nesrečah prizadete občine čim prej prišle do finančnih sredstev za nujne sanacije, je napovedal Matej Skočir. Uvedle bodo mehanizma predhodne delne ocenitve škode in predhodnega delnega programa odprave posledic naravnih nesreč. Z njima bo mogoče do 20 odstotkov ocenjene škode izplačati vnaprej, temu bo sledil že ustaljen postopek priprave končne ocene škode in končnega programa odprave posledic naravnih nesreč, je pojasnil državni sekretar. icon-expand Spremembe zakona bodo omogočile, da bodo v naravnih nesrečah prizadete občine čim prej prišle do finančnih sredstev za nujne sanacije. FOTO: Aljoša Kravanja Po njegovih besedah bodo zakonske spremembe veljale tudi za nazaj, torej bo ministrstvo z njimi naslovilo vse naravne nesreče od 1. januarja letos. To pomeni, da vsem zagotavljajo enakopravno obravnavo, je dodal. Ministrstvo bo DZ predlagalo obravnavo zakona po nujnem postopku, je dejal Skočir, vlada pa ga bo predvidoma v nadaljnjo obravnavo poslala po svoji prvi popočitniški seji, torej 17. avgusta. Pojasnil je še, da zakon omogoča le pravno podlago za finančna izplačila ocen škode, ta bodo pa lahko izvedena šele, ko bodo delne ocene škode in delni programi odprave posledic naravnih nesreč pripravljeni. PREBERI ŠE V Vojniku v neurjih poškodovanih okoli 250 objektov, sanacija že poteka Dodal je, da so se na sestanku s predstavniki združenj lokalnih skupnosti dotaknili še nekaterih drugih vprašanj, ki pa zahtevajo sistemski pristop. Teh v konkretni spremembi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč še ne bodo odprli.