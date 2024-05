Do 2026 skoraj 10 milijonov evrov za spodbujanje zaposlovanja v socialnem varstvu

Predlog interventnega Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki ga je vlada potrdila v četrtek, želi spodbuditi in podpreti zaposlovalce, zaposlene in tiste, ki se odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu. Predvideva skoraj deset milijonov evrov, izvajal pa se bo do konca mandata aktualne vlade, torej do leta 2026, je na današnji novinarski konferenci povedal Maljevac.

Predlog prinaša osem glavnih rešitev, ki denimo predvidevajo sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice, potrebne za zasedbo delovnih mest pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe. V tem okviru bodo po ministrovih besedah sofinancirali stroške, povezane s pridobitvijo kvalifikacije.

Sofinanciranje stroškov za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalca bo medtem omogočilo financiranje prekvalifikacije in dokvalifikacije. Tako bodo imeli tudi mlajši po njegovem pojasnilu možnost za dodatno izobraževanje in posledično prevzemanje nekaterih delovnih mest tistih, ki se bodo kmalu upokojili. V socialnovarstvenih zavodih je namreč veliko zaposlenih, ki so starejši.

Prav tako so poskrbeli za kadrovske štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo na področju socialnega varstva, zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Predvideli so tudi vključevanje prostovoljcev pri izvajalcu, kar lahko po Maljevčevem prepričanju pomembno prispeva k večji socialni vključenosti uporabnikov in višji kakovosti njihovega življenja, posredno pa bodo zaposleni manj obremenjeni.