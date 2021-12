Do 2032 mobilno gostovanje brez dodatnih stroškov

Dosežen dogovor je izjemno pomemben za milijone Evropejcev. Od leta 2017, ko je bila uveljavljena prva uredba o mobilnem gostovanju, so državljani EU intenzivno koristili odpravo cen gostovanja in postavljenih pravil znanih kot 'gostovanje kot doma'. Ta politika je milijonom potrošnikov in podjetij omogočila, da so v vsakdanjem življenju izkoristili prednosti enotnega digitalnega trga: da so imeli uporabniki pri potovanju znotraj EU dostop do mobilnih storitev (klicev, kratkih sporočil (SMS) ali prenosa podatkov) brez dodatnih stroškov, so ob sprejetju dogovora zapisali na ministrstvu za javno upravo.