Do 29. julija bomo porabili naravne vire, ki jih Zemlja obnovi v enem letu

Dan, do katerega smo porabili naravne vire, ki jih imamo na voljo v enem letu, pride vsako leto hitreje. Če smo lani dan ekološkega dolga zaznamovali 1. avgusta, leto pred tem pa 8. avgusta, bomo Zemljine naravne vire letos porabili že do 29. julija. V zadnjih 20 letih pa se je dan premaknil že za kar tri mesece.

Človeštvo torej porabi biološke vire 1,75-krat hitreje, kot se lahko narava regenerira, kar poslabša ekološki primanjkljaj štiri mesece na leto, in črpa naravni kapital Zemlje. Rečemo, da človeštvo "porabi" 1,75 planeta. Emisije ogljika predstavljajo 60 odstotkov celotnega ekološkega odtisa.

Če bi vsako leto dan ekološkega dolga premaknili nazaj za pet dni, bi se človeštvo bi se do leta 2050 vrnilo na raven potrošnje enega planeta.

Dan izračuna Global Footprint Network (GFN), mednarodna raziskovalna organizacija, ki spremlja potrebe človeštva po obnovljivih virih in ekoloških storitvah v primerjavi s sposobnostjo planeta, da zagotovi te vire in storitve. Sam pojem pa je sredi 70. let prejšnjega stoletja prvi uporabil Andrew Simmsiz britanskega miselnega inkubatorja New Economics Foundation.