Do 30. aprila zaprta Cesta dveh cesarjev v Ljubljani

Zaradi gradnje kanalizacije bo do 30. aprila v Ljubljani za ves promet zaprta Cesta dveh cesarjev. Mestni avtobusi na liniji 1D bodo v tem času vozili po skrajšani trasi, in sicer do obračališča Mestni log.

Zaradi gradnje kanalizacije s sočasno preureditvijo ostale cestne in komunalne infrastrukture bo od danes do predvidoma 30. aprila zaprta Cesta dveh cesarjev na jugu Ljubljane. Gradbena dela se bodo odvijala v sklopu velikega kohezijskega projekta nadgradnje kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Ljubljana ter občinah Medvode in Vodice. Zaprta cesta dveh cesarjev FOTO: MOL Mestni avtobusi na liniji 1D bodo v tem času vozili po skrajšani trasi, in sicer do obračališča Mestni log, so sporočili z ljubljanske občine. Rekonstrukcija ceste sodi v okvir omenjenega kohezijskega projekta z imenom Čisto zate, ki je skupaj vreden 111 milijonov brez DDV, od česar bo 69 milijonov evrov zanj prišlo iz Kohezijskega sklada. V okviru tega velikega projekta na območju Ljubljane javno podjetje Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) dograjuje kanalizacijsko omrežje, na cestah pa hkrati poteka še urejanje preostale komunalne in cestne infrastrukture. Projekt bo potekal do leta 2021, v tem času pa bodo kanalizacijo uredili na 261 ulicah in na javno kanalizacijo priključili več kot 22.000 prebivalcev, tako da bo stopnja priključenosti na kanalizacijo narasla na 98 odstotkov. Tudi ob Cesti dveh cesarjev v neposredni bližini po slovesu elitnega naselja Murgle prebivalci nimajo priključkov na kanalizacijo, cesta, katere ime spominja na ljubljanski kongres Svete alianse iz 1821, pa je v neuglednem stanju.