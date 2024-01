Do 40 odstotkov primerov demence bi lahko preprečili

Na nekatere dejavnike tveganja ne moremo vplivati, je dejala Milica Gregorič Kramberger z Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. To so po njenih besedah starost, genetika, srčno-žilni dejavniki, sladkorna bolezen, telesna neaktivnost in nezdrava prehrana, depresija, tesnoba in socialna izoliranost ter motnje sluha in vida.

Nadja Čobal iz sektorja za duševno zdravje in demenco na ministrstvu pa je spomnila na strategijo obvladovanja demence do leta 2030, ki jo je vlada sprejela julija lani. Po njenem mnenju je to temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celosten pristop deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj, kjer imajo pomembno vlogo lokalne skupnosti. Strategija namreč želi vzpostavljati tudi demenci prijazne skupnosti.

Demenca sodi med največje izzive javnega zdravstva in dolgožive družbe, je poudarila državna sekretarka na ministrstvu Eva Vodnik . Po njenem opozorilu presega zdravstveno področje, saj imajo osebe z demenco največ težav pri opravljanju vsakdanjih nalog, pri katerih so odvisne od pomoči drugih. Za obvladovanje demence sta zato po njenem mnenju pomembna interdisciplinarni pristop in medsektorsko sodelovanje.

Hkrati pa obstaja več preventivnih ukrepov, kot so miselna in telesna aktivnost, zdrava prehrana, socialna povezanost, obvladovanje stresa in redni zdravstveni pregledi.

Priporočila je priročnik, ki so ga izdali na kliniki in prinaša osnovna priporočila za preventivno zmanjšanje tveganja za razvoj demence in odložitev njenega pojava. Priročnik z naslovom Ohrani svoje spomine je nastal v okviru triletnega programa Celovita obravnava demence v lokalnih okoljih, ki se je končal decembra lani.

V programu so želeli po besedah Štefanije L. Zlobec iz Spominčice – Alzheimer Slovenija, kjer so bili nosilec programa, oblikovati demenci prijazna lokalna okolja z dopolnjevanjem storitev javnih služb. V program so bili kot pilotna okolja vključeni Hodoš, Osilnica, Trbovlje, Postojna, Lenart in Murska Sobota. Nov podoben projekt pa začenjajo tudi v Kočevju. "Pri izvajanju programa v lokalnih okoljih se je izkazalo, da so izobraževanja, usposabljanja in delavnice za ljudi, ki skrbijo za osebo z demenco doma ali poklicno, nujno potrebne, ter tudi, da se o demenci stalno izobražujemo, saj prihajajo nova inovativna znanja in dobre prakse o oskrbi osebe z demenco doma in v domovih starejših. Z novimi pristopi, kako obravnavati osebo z demenco, kako ji zapolniti dan, je dokazana upočasnitev napredovanja znakov bolezni, vključenost v aktivnosti pa nanje deluje pomirjujoče. Prav na področju nefarmakološke podpore obravnave bolnikov z demenco je bil v zadnjih desetih letih izjemen napredek."

V okviru programa so vzpostavili odbore za obravnavo demence s predstavniki občine, zdravstva, socialnega varstva in nevladnih organizacij. Oblikovali so vsebine in dejavnosti na posameznem območju, ki bi v največji meri lahko pripomogle k boljši kakovosti življenja oseb z demenco in njihovih svojcev. Ob tem so pripravili vsebino izobraževanja zaposlenih v verigi oskrbe oseb z demenco in izpeljali več kot 160 delavnic, usposabljanj in izobraževanj.