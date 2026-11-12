Do 44 % popusta: lepotna akcija, ki je ne želite zamuditi!

Kozmetična znamka Lux-Factor je odklenila do 44 % popusta na ekskluzivne komplete za popolno nego obraza in tako med ljubiteljicami vrhunske kozmetike poskrbela za pravo lepotno evforijo. S prihranki do 146,50 € je to ponudba, ki jo boste želeli ujeti.

Lepotna evforija, ki je ne želite zamuditi

Bolj gladka, napeta in sijoča koža brez zapletenih rutin in polne police izdelkov – prav to obljubljajo Lux-Factorjevi kompleti, ki združujejo čistilni gel PURITY in eno izmed dveh priljubljenih krem: pomlajevalno 4D HYALURON ali luksuzno 4D CAVIAR. Na voljo so enojni, dvojni in trojni paketi – za preizkus, zalogo najljubše nege ali darilo, ki ga bo vesela vsaka ljubiteljica kozmetike. Pri izbranem dvojnem ali trojnem paketu je vaš prihranek lahko tudi do 146,50 €, zraven pa prejmete še brezplačno poštnino in darilo po vaši izbiri.

POZOR, zaloge so omejene! Izkoristite do 44 % popusta na ekskluzivne komplete za popolno nego kože. Pohitite na www.luxfactor.com ali pokličite 01 777 41 07.

Kaj se skriva v znižanih kompletih?

Čiščenje, nato nanos kreme – in vaša rutina je urejena. Vsak komplet poskrbi za čisto, mehko in navlaženo kožo ter bolj gladek in sijoč videz, vam pa prihrani kombiniranje številnih izdelkov. Za vas to pomeni manj časa pred ogledalom, manj gneče na polici in več užitka v negi. 1. Lux-Factor PURITY čistilni gel Nežen in 100 % naraven čistilni gel, ki kožo temeljito očisti in jo obenem neguje. Primeren je za vsakodnevno čiščenje vseh tipov kože, tudi najbolj zahtevne in občutljive. - Odstrani ostanke ličil, nečistoče in odvečni sebum. - Kožo očisti brez izsuševanja ali draženja. - Vsebuje hialuronsko kislino, aloe vero ter vitamina E in B3. - Med čiščenjem kožo vlaži, pomirja in krepi zaščitno bariero. - Koža je po uporabi čista, mehka in sveža ter pripravljena na nanos kreme.

2. Lux-Factor krema po vaši izbiri 4D HYALURON – Lux-Factorjev bestseller, ki jo uporabnice opisujejo kot "naravni botoks v lončku" Ena krema, toliko razlogov za navdušenje! 4D HYALURON združuje dnevno, nočno, vlažilno in anti-age nego, hkrati pa je odlična podlaga za ličila in lahko tako nadomesti več različnih izdelkov v vaši kopalnici. Njena patentirana anti-wrinkle formula s hialuronsko kislino evropskega porekla intenzivno navlaži, vidno zmanjša drobne linije, izboljša tonus in zagotavlja gladek, svež in mladosten videz kože. Primerna je za vsak tip kože, prvi rezultati – bolj napeta, gladka in sijoča koža – pa so vidni že po 14 dneh redne uporabe.

4D CAVIAR – najredkeje znižana Lux-Factorjeva krema s pravim kaviarjem Zasnovana za izrazitejši lifting učinek ter bolj gladek, čvrst in opazno pomlajen videz zrele kože. Vsebuje japonsko hialuronsko kislino, ki velja za najbolj kakovostno na svetu, in izvleček pravega kaviarja, ki je prava proteinska "hrana" za kožo. Piko na i doda nežen vonj po vaniliji, ki vsak nanos spremeni v majhen trenutek razvajanja. Tudi ta razkošna izbira za vse, ki si od svoje vsakodnevne nege želijo nekaj več, je zdaj na voljo v ekskluzivnih kompletih po najnižjih cenah letošnjega leta.

Preizkusite brez skrbi

Pri Lux-Factorju so tako prepričani v kakovost svojih izdelkov, da na vsak nakup nudijo 30-dnevno garancijo zadovoljstva. Izdelke lahko tako preizkusite doma in če z njimi niste zadovoljni, jih v okviru garancije preprosto vrnete ter prejmete vračilo celotne kupnine.

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