Do 7200 evrov subvencije za električna vozila: prijave od 18. novembra

Sredstva je mogoče pridobiti za nakup novih ali rabljenih vozil, pri čemer skupna vrednost nakupa ne sme preseči 65.000 evrov. Upravičene kategorije vozil med drugim vključujejo vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika in vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

Višina nepovratne finančne spodbude je odvisna od kategorije vozila in njegove cene. Največ – 7200 evrov – je mogoče prejeti za nakup potniškega vozila v vrednosti do 35.000 evrov z davkom na dodano vrednost.

Za nakup vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone v vrednosti do 45.000 evrov je na primer mogoče prejeti 6500 evrov, prav toliko tudi za nakup potniškega vozila v cenovnem razponu od 35.000 do 45.000 evrov.

Subvencijo je mogoče pridobiti za vozila, kupljena 1. januarja letos ali pozneje. Kupljena morajo biti pred oddajo vloge.

Vloge bo mogoče oddati od 18. novembra od 10. ure do dneva objave zaključka poziva v uradnem listu, in sicer v elektronski obliki prek spletne aplikacije Centra za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu.

Finančna sredstva za izvedbo javnega poziva zagotavlja EU na podlagi instrumenta za okrevanje NextGenerationEU v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.