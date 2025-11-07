Svetli način
Slovenija

Do 7200 evrov subvencije za električna vozila: prijave od 18. novembra

Ljubljana, 07. 11. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
3

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v uradnem listu objavilo javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za nakup električnih vozil. Skupaj je na voljo okvirno 15,6 milijona evrov, posameznik pa lahko pridobi do 7200 evrov. Vloge bo mogoče oddati od 18. novembra.

Električni avto
Električni avto FOTO: Shutterstock

Sredstva je mogoče pridobiti za nakup novih ali rabljenih vozil, pri čemer skupna vrednost nakupa ne sme preseči 65.000 evrov. Upravičene kategorije vozil med drugim vključujejo vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika in vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

Višina nepovratne finančne spodbude je odvisna od kategorije vozila in njegove cene. Največ – 7200 evrov – je mogoče prejeti za nakup potniškega vozila v vrednosti do 35.000 evrov z davkom na dodano vrednost.

Za nakup vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone v vrednosti do 45.000 evrov je na primer mogoče prejeti 6500 evrov, prav toliko tudi za nakup potniškega vozila v cenovnem razponu od 35.000 do 45.000 evrov.

Subvencijo je mogoče pridobiti za vozila, kupljena 1. januarja letos ali pozneje. Kupljena morajo biti pred oddajo vloge.

Vloge bo mogoče oddati od 18. novembra od 10. ure do dneva objave zaključka poziva v uradnem listu, in sicer v elektronski obliki prek spletne aplikacije Centra za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu.

Finančna sredstva za izvedbo javnega poziva zagotavlja EU na podlagi instrumenta za okrevanje NextGenerationEU v okviru Sklada za okrevanje in odpornost.

Finančne spodbude za zasebno polnilno infrastrukturo za električna vozila

Borzen pa je danes v uradnem listu objavil spremembo javnega poziva za dodelitev spodbud za zasebno polnilno infrastrukturo za električna vozila. Po novem je za sofinanciranje zasebne polnilne infrastrukture za sklop A na voljo 1,35 milijona evrov, od tega 1,15 milijona evrov letos, 200.000 evrov pa prihodnje leto.

Za sofinanciranje zasebne polnilne infrastrukture za sklop B je po novem na voljo 650.000 evrov, od tega 250.000 evrov letos, 400.000 evrov pa prihodnje leto.

Javni poziv bo odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva.

subvencije električna vozila nepovratna sredstva mobilnost okoljevarstvo
tron3
07. 11. 2025 19.45
+1
Kje in kdo bo recikliral baterije teh onesnaževalcev okolja, država s subvencijami uničuje okolje, jasnoooooo!!!
grumf
07. 11. 2025 19.44
Nehte že s tem, konc je, ni se izšlo... samo še lupite pošten folk in plačujete lastno agendo. Elektriko kr nej si vsak sam plača..
Samo navijač
07. 11. 2025 19.34
+3
Več pa vredni niso.
