Do alkohola brez preverjanja starosti

O rezultatih Skritih nakupov smo se v Svetovi pogovorni rubriki Pogled na svet pogovarjali z Manco Kozlovič iz Mladinske zveze brez izgovora Slovenija. "Pri alkoholu so ti podatki v zadnjem času slabši, saj ima dostop do alkohola vsaka druga mladoletna oseba, pri tobačnih izdelkih se ta odstotek znižuje, a lahko 30 odstotkov mladoletnih dostopa do teh izdelkov," pojasnjuje sogovornica. Hkrati pravi, da se je rezultat od leta 2016 izboljšal, saj je bila dostopnost mladih do alkohola in tobačnih izdelkov 95-odstotna.

Manca Kozlovič: "Dostop do alkohola ima vsaka druga mladoletna oseba, do tobačnih izdelkov 30 odstotkov." FOTO: Luka Kotnik

Mladi imajo danes na izbiro tudi večji nabor nikotinskih izdelkov, na primer nikotinske vrečke oziroma fuge in elektronske cigarete oziroma vejpe, a glavni razlog, da mladi lažje dostopajo do alkohola, je večje število prodajnih mest. Še večjo težavo pa predstavlja njihova lokacija. Prodajna mesta so pogosto v bližini osnovnih in srednjih šol – kar 100 jih je od izobraževalnih ustanov oddaljenih manj kot pet minut hoje, najbližja pa le 24 metrov. "To je velik faktor, ki vpliva na dostopnost. Pod zaščito mladoletnih spadajo vsi ukrepi, ki lahko omejijo to dostopnost. Tudi trafike so mladim bolj dostopne zaradi manjšega obrata ter hitrejšega prihoda in odhoda," komentira koordinatorka organizacije Brez izgovora.

Več o problematiki dostopnosti alkohola in tobačnih izdelkov mladoletnim pa tudi o rešitvah težave lahko slišite v pogovoru iz Pogleda na svet, v povezavi.

Prodajalci ne preverjajo starosti kupcev

Med dijaki, ki so poskusili kupiti starostno omejene izdelke, je bil nakup zavrnjen pri samo približno vsakem desetem dijaku. Osebni dokument pa je moral pokazati vsak peti: "Prodajalci ne preverjajo osebnih dokumentov zaradi delovne obremenitve ali pa pride do nepravilnega izračuna starosti," pravi Kozlovičeva, ki je razočarana nad dejstvom, da mladoletni večkrat dobi alkohol, kot pa ga prodajalec vpraša po osebnem dokumentu, saj osebe, ki sodelujejo v projektu, ne izgledajo polnoletne.

Manca Kozlovič: "Alkohol v naši državi dojemamo kot del kulture." FOTO: Luka Kotnik