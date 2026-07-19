Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Do alkohola brez preverjanja starosti

Ljubljana, 19. 07. 2026 14.28 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Zala Bedenik Svet na Kanalu A
Manca Kozlovič

Mladoletni do alkohola, tobaka in nikotinskih izdelkov po zakonu ne bi smeli priti. A praksa kaže drugače. Projekt Skriti nakupi že od leta 2012 preverja, ali prodajalci spoštujejo prepoved prodaje in zahtevajo osebni dokument. Gre za metodo preverjanja, pri kateri mladoletni ali mladi, ki so videti mlajši od 18 let, poskušajo kupiti izdelke s starostno omejitvijo. Prodajalci so o tem vnaprej obveščeni.

O rezultatih Skritih nakupov smo se v Svetovi pogovorni rubriki Pogled na svet pogovarjali z Manco Kozlovič iz Mladinske zveze brez izgovora Slovenija. "Pri alkoholu so ti podatki v zadnjem času slabši, saj ima dostop do alkohola vsaka druga mladoletna oseba, pri tobačnih izdelkih se ta odstotek znižuje, a lahko 30 odstotkov mladoletnih dostopa do teh izdelkov," pojasnjuje sogovornica. Hkrati pravi, da se je rezultat od leta 2016 izboljšal, saj je bila dostopnost mladih do alkohola in tobačnih izdelkov 95-odstotna.

Manca Kozlovič: "Dostop do alkohola ima vsaka druga mladoletna oseba, do tobačnih izdelkov 30 odstotkov."
Manca Kozlovič: "Dostop do alkohola ima vsaka druga mladoletna oseba, do tobačnih izdelkov 30 odstotkov."
FOTO: Luka Kotnik

Mladi imajo danes na izbiro tudi večji nabor nikotinskih izdelkov, na primer nikotinske vrečke oziroma fuge in elektronske cigarete oziroma vejpe, a glavni razlog, da mladi lažje dostopajo do alkohola, je večje število prodajnih mest. Še večjo težavo pa predstavlja njihova lokacija. Prodajna mesta so pogosto v bližini osnovnih in srednjih šol – kar 100 jih je od izobraževalnih ustanov oddaljenih manj kot pet minut hoje, najbližja pa le 24 metrov. "To je velik faktor, ki vpliva na dostopnost. Pod zaščito mladoletnih spadajo vsi ukrepi, ki lahko omejijo to dostopnost. Tudi trafike so mladim bolj dostopne zaradi manjšega obrata ter hitrejšega prihoda in odhoda," komentira koordinatorka organizacije Brez izgovora.

Več o problematiki dostopnosti alkohola in tobačnih izdelkov mladoletnim pa tudi o rešitvah težave lahko slišite v pogovoru iz Pogleda na svet, v povezavi.

Prodajalci ne preverjajo starosti kupcev

Med dijaki, ki so poskusili kupiti starostno omejene izdelke, je bil nakup zavrnjen pri samo približno vsakem desetem dijaku. Osebni dokument pa je moral pokazati vsak peti: "Prodajalci ne preverjajo osebnih dokumentov zaradi delovne obremenitve ali pa pride do nepravilnega izračuna starosti," pravi Kozlovičeva, ki je razočarana nad dejstvom, da mladoletni večkrat dobi alkohol, kot pa ga prodajalec vpraša po osebnem dokumentu, saj osebe, ki sodelujejo v projektu, ne izgledajo polnoletne.

Manca Kozlovič: "Alkohol v naši državi dojemamo kot del kulture."
Manca Kozlovič: "Alkohol v naši državi dojemamo kot del kulture."
FOTO: Luka Kotnik

Zaradi ukrepa, ki preprečuje oglaševanje alkohola in tobačnih izdelkov na televiziji, so se oglaševalci preselili na družbena omrežja: "Oglaševanje ni samo na TikToku, ampak tudi na različnih družbenih omrežjih. Delovanje industrije je predvsem vezano na prikrito umeščanje v serije, filme in tudi preko vplivnežev," opozarja Kozlovičeva in nadaljuje, da alkoholna industrija skozi marketinške kampanje nagovarja mlade na podlagi njihovih identitetnih značilnosti.

K lažjemu dostopu do alkohola prispeva tudi okolje, meni Kozlovičeva: "Pri razliki med dostopnostjo alkohola in tobačnih izdelkov je predvsem krivo večje zavedanje nevarnosti tobaka, alkohol pa v naši državi dojemamo kot del kulture." Tako slovenska kultura pitja skupaj z nekritičnim odnosom odraslih mladim pogosto odpira vrata do alkoholnih pijač. Največjo preventivo poleg zakonodaje pa lahko naredijo odrasli z odkritim pogovorom in ozaveščanjem.

mladi kajenje alkohol

Tovornjaki čez ločilno črto na zoženjih? Kako ravnati?

24ur.com Mladoletnemu dijaku povsod prodali prepovedane vejpe, nikotinske vrečke, cigarete
24ur.com Mladi programerji ustvarili stran za preverjanje veljavnosti vinjet
24ur.com Pred prodajo alkohola po starosti vprašali le tretjino deklet
24ur.com Britanska vlada želi s prepovedjo vejpov ustvariti 'generacije, ki ne kadijo'
24ur.com Izbrisani iz poslovnega registra, a se kljub temu ukvarjajo s spletno prodajo
24ur.com ZPS: Ponudniki ne bi smeli samovoljno omejevati trajanja veljavnosti bonov
24ur.com Zveza potrošnikov: 'skrčflacija' je še vedno tu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misanthrope
19. 07. 2026 15.09
Da more prodajalec za minimalno plačo špilati še policaja... Ja pa kaj še.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
5 razlogov, zakaj je toliko današnjih otrok čustveno nestabilnih
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
Libido po porodu: zakaj se spremeni in kako si pomagati?
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
Najboljše poletno sadje za nosečnice: Zakaj je lubenica prava izbira za vas
zadovoljna
Portal
Razkrili, o čem se je prepiral viralni par s svetovnega prvenstva
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Stroga pravila, ki se jih mora držati valižanska princesa
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
Tedenski horoskop: Ribe čaka zanimiv pogovor, vodnarjem bodo naklonjene zvezde
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge
vizita
Portal
Zdravje vaše matere lahko vpliva na vaše zdravje bolj, kot si mislite
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Ta sprememba na prstih lahko razkrije skrite zdravstvene težave
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
Zakaj se vaše počutje nenadoma spremeni in kako ukrepati?
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
Preprosta navada, ki lahko izboljša prebavo in podpira zdravje možganov
cekin
Portal
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Teh stvari nekoč ni bilo treba posebej načrtovati, danes pa so luksuz
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
Božič brez stresa? Britanska babica ima darila kupljena že julija
moskisvet
Portal
Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Več ni vedno bolje: Kako do maksimalnih rezultatov brez izgorelosti
Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov
Fotografije mlade hollywoodske seks bombe zbrale na milijone všečkov
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
Kako očistiti avtomobilske sedeže? Triki, ki jih morate poznati
dominvrt
Portal
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Ta subtilen znak lahko razkrije demenco pri psih
Ta subtilen znak lahko razkrije demenco pri psih
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
Meg Ryan prodaja svojo razkošno hišo: za skoraj 13 milijonov evrov dobite bazen, zasebno telovadnico in celo prho za psa
okusno
Portal
Najboljši domači sladoled iz grškega jogurta – brez strojčka in z malo dela
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Kumare niso samo za solato: 5 idej, ki jih boste želeli poskusiti
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Imate preveč zelenjave z vrta? Tako jo lahko shranite za zimo
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Postali bomo prvaki sveta
Postali bomo prvaki sveta
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804