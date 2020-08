Do avgusta že več okužb, ki jih prenašajo klopi, kot v celotnem lanskem letu

Zaradi mile zime in vlažne pomladi so se klopi letos pojavili že zelo zgodaj. In kot kaže so tudi bolj aktivni, saj smo do avgusta v Sloveniji zabeležili že več primerov bolezni, ki jih prenašajo klopi, kot v celotnem lanskem letu.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so letos do 27. julija prejeli 4492 prijav obolenja z lymsko boreliozo in 112 s klopnim meningoencefalitisom, kar je več primerov kot v celotnem lanskem letu, kažejo njihovi podatki. Lani so v celotnem letu zabeležili 3938 prijav obolenja z lymsko boreliozo in 112 s klopnim meningoencefalitisom. Na NIJZ so ob tem opozorili, da so zaenkrat letošnji podatki preliminarni, "in se bodo glede na situacijo s covidom-19 gotovo še mesečno spreminjali tudi za nazaj".

icon-expand Lymska borelioza FOTO: Shutterstock

Najučinkovitejša zaščita: repelenti, oblačila, pregledovanje kože in takojšnje odstranjevanje klopov Klopi so v Sloveniji aktivni od zgodnje pomladi in ob ustreznih pogojih vse do pozne jeseni, običajno pa se največ ljudi okuži v mesecih od pozne pomladi do zgodnje jeseni. Verjetnost okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, se poveča s toplejšim vremenom in aktivnostmi v naravi. Podatkov o letošnji populaciji klopov na NIJZ nimajo, a opozarjajo, da se lahko pred vbodom klopa najučinkovitejše zaščitimo z repelenti, oblačili, ki pokrivajo čim več kože in so svetla, da klopa lažje opazimo, s pregledovanjem kože in takojšnjim odstranjevanjem klopov. Ker cepivo za lymsko boreliozo še ni na voljo, je to zaenkrat najboljša preventiva pred boleznijo, proti klopnemu meningoencefalitisu pa je najbolj učinkovito cepljenje, so še zapisali.

icon-expand Klopi so ena najnevarnejših živali v naših gozdovih FOTO: iStock