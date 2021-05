Do belih zob v samo nekaj dneh! Kako se lahko sami znebite zobnega kamna

Zobna obloga je mehka, brezbarvna plast, ki nastane na naših zobeh in dlesni, sestavljena pa je iz bakterij. Kasneje se strdi in se preoblikuje v zobni kamen , ki ga moramo odstraniti vsaj dvakrat letno pri zobozdravniku.

Vsi si želimo lep nasmeh in predvsem zdrave zobe. Za ohranjanje zdravih zob je potrebno redno čiščenje zobnega kamna, sa je le-ta lahko povzroča vnetje in krvavitve dlesni ter slab zadah . Z rednim čiščenjem boste vi in vaš zdravnik dolgotrajno zadovoljni.

Gre za zobno pasto Bio2You s katero boste odstranili zobni kamen in preprečili nastanek novega, medtem ko bodo vaši zobje gladki, sijoči in brez oblog.

Kako deluje?

Zobna pasta Bio2You je narejena iz hidroksiapatita in je certificirana za zobno in oralno uporabo ter je namenjena popolni negi ustne votline. Ni abrazivna temveč alkalna, saj le-ta deluje na podlagi ionske izmenjave in nevtralizacije pH vrednosti na zobeh, kar povzroča razgrajevanje zobnega kamna medtem ko zobe nahrani z dobrimi minerali kot so kalcij, kalij in magnezij. S tem se zmanjšajo tudi pogoji za nastanek kariesa.

Ta popolnoma naraven pripravek brez dodanega fluora nima okusa in vonja, zato je primeren za nočno in jutranjo uporabo na dlesni, kjer deluje izjemno blagodejno, saj postanejo močnejše, bolj odporne. Uporabljajo jo lahko tudi otroci.

Poslovite se od slabega zadaha in krvavečih dlesni

Na žalost se večina ljudi v življenju sreča s parodontitisom, morda najhujšo boleznijo dlesni, ki pogosto vodi do izgube zob.Simptomi periodontitisa so vnetja, umik in krvavitev dlesni in majavi zobje. Redna uporaba zobne paste Bio2You pa bo te težave preprečila in ohranila zdravje zob in lep nasmeh.