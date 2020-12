Do božiča bo vztrajal temperaturni obrat, nato morda prihaja sneg

Po nižinah v drugo polovico decembra vstopamo brez snežne odeje in kot kaže, bo tako ostalo še vsaj en teden. Da bi se naužili zimske idile, se sicer v zadnjih dneh ni bilo treba odpraviti prav visoko, vendar se bo tudi v hribih sneg v prihodnjih dneh talil, saj je višine že dosegla občutna otoplitev. Celo v visokogorju so se temperature dvignile krepko nad ničlo. Včeraj so na Kredarici izmerili kar 5 stopinj, medtem ko povprečna decembrska temperatura znaša -6 stopinj Celzija.

Vreme v prihodnjih dneh sicer ne bo poskrbelo za navdušenje, saj se bodo nižine še naprej nahajale pod debelim pokrovom nizke oblačnosti, več oblačnosti bo danes prehodno tudi v višjih plasteh ozračja. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji predvsem dopoldne ni povsem izključena kakšna kaplja dežja, popoldne pa bo ponekod na vzhodu zapihal jugozahodni veter in oblačnost v teh krajih se bo začela trgati. Ravno zaradi jugozahodnika lahko danes pričakujemo precejšnje razlike v temperaturi med posameznimi kraji. V alpskih dolinah bo popoldne le kakšna stopinja nad ničlo. Drugod bodo izmerili od 2 do 7, v višjih legah vzhodne Slovenije in na Primorskem pa se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija.

Četrtek bo v gorah sončen, v večjem delu Slovenije, tudi na Primorskem, pa se bo nadaljevalo oblačno in marsikje megleno vreme. Zgornja meja oblačnega pokrova bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov. Tudi v petek in soboto bo večji del Slovenije prekrivala nizka oblačnost, pod katero se temperature ne bodo prav veliko spreminjale, v gorah pa bo prevladovalo sončno in za ta čas zelo toplo vreme. V nedeljo se bo povsod pooblačilo. Zahodne kraje bodo zajele rahle padavine. Nekaj kapelj dežja bo lahko ponekod padlo tudi še v ponedeljek, nato pa bo do božiča večinoma suho.

Večja sprememba vremena se bo verjetno zgodila v zadnjem tednu decembra. Takrat se bo proti jugu Evrope spustil občutno hladnejši zrak. V primeru, da bo ob tem nad severnim Sredozemljem nastal ciklon, bomo na južni strani Alp deležni večje količine padavin, nižine pa bo lahko pobelil tudi sneg. A ta napoved je trenutno še zelo nezanesljiva, zato o tem raje več v prihodnjih dneh.