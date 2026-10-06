Slovenija
Do božiča nas loči še 80 dni, Ljubljana pa že dobiva praznično podobo
Čeprav smo šele na začetku oktobra, so v Ljubljani že začeli postavljati praznično decembrsko okrasitev. Letos bo glavno mesto krasilo 50 kilometrov lučk, več kot 800 likov in 10 smrek. Do konca novembra morajo delavci pripraviti vse potrebno za prižig praznične razsvetljave. Kdaj jo bodo prižgali in kakšen bo letos praznični program?
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