Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Do božiča nas loči še 80 dni, Ljubljana pa že dobiva praznično podobo

Ljubljana, 06. 10. 2026 20.02 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
Tanja Volmut
Okraševanje Ljubljane

Čeprav smo šele na začetku oktobra, so v Ljubljani že začeli postavljati praznično decembrsko okrasitev. Letos bo glavno mesto krasilo 50 kilometrov lučk, več kot 800 likov in 10 smrek. Do konca novembra morajo delavci pripraviti vse potrebno za prižig praznične razsvetljave. Kdaj jo bodo prižgali in kakšen bo letos praznični program?

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lučke okrasitev Ljubljana božič okraševanje

Bo obvezno čipiranje mačk ostalo zgolj prostovoljno?

Kajzer: zunanjepolitična strategija mora odražati aktualno geopolitično okolje

24ur.com Priprave na božično-novoletno pravljico v prestolnici že potekajo
24ur.com Na termometru 21 stopinj, center mesta pa že dobiva praznično podobo
24ur.com V Ljubljani pester decembrski program, na ulicah 50 kilometrov svetlobnih skulptur
24ur.com Nova okrasitev prestolnice: 265.000 evrov in 50 kilometrov prazničnih luči
24ur.com Božično-novoletno okraševanje prestolnice že v teku
24ur.com Že sredi jeseni privabijo z več kot tri tisoč metri praznične osvetljave
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primož Rus
06. 10. 2026 21.11
Bedarija
Odgovori
+1
1 0
Damienne
06. 10. 2026 21.09
Pa sej je vsako leto ista okrasitev...
Odgovori
+2
2 0
Betuul
06. 10. 2026 21.22
Zgleda, da bodo letos še semaforji zraven utripali in več bo modrih lučk
Odgovori
0 0
Betuul
06. 10. 2026 21.00
Res je zanimivo! Še toplarna in gretje niso pognali! A že vem! Trideseti Ljubljanski Maraton;bo zgleda v lučkah
Odgovori
0 0
IQ200
06. 10. 2026 20.59
Naslednje leto bo ze septembra na prvi solski dan. Vemo zakaj premikajo. Zapravljanje denarja za nakupovanje. Pranje mozganov deluje. Ne vec dolgo. Najbolj neumnim prvim zmanjka denarja.
Odgovori
0 0
vvvilice
06. 10. 2026 20.51
Še malo, pa bodo začeli že junija
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
06. 10. 2026 20.46
A niso ene tri mesce prepozni?
Odgovori
+2
2 0
Spining
06. 10. 2026 20.42
Krasi se za turiste. Domačinov je ostalo komaj za eno rozino, ostali imamo službo v centru. Škoda časa, truda in denarja. Ljubljana je izgubila dušo, je samo še ena skomercializirana prestolnica
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
06. 10. 2026 20.37
Oslarija.
Odgovori
+1
2 1
AleksanderS
06. 10. 2026 20.35
A bo Aleksandar Repic - nov zupan prizgal lucke ? Upam da ja
Odgovori
-2
0 2
Gašper15
06. 10. 2026 20.33
Zoki bo prizgal lucke
Odgovori
-3
0 3
macolagobec
06. 10. 2026 20.27
Komaj čakajo na ta cirkus. Božič in Novo leto sta praznika ne pa cirkus, ki ga je treba že sedaj poganjati. Namesto Božičnega vzdušja vam bodo spet vsilili džumbus s trubači na čelu. No, pa uživajte Lubulančani!!!!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
vizita
Portal
"Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo."
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
cekin
Portal
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
moskisvet
Portal
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
okusno
Portal
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Poročna pogodba
Poročna pogodba
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984